"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U

Por: Kevin Vejar

Cada vez queda menos para el esperado Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile, y luego de que el Cacique comenzara el canje y venta de entradas para este compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Monumental por la quinta fecha del campeonato, se desataron las críticas por el valor de los tickets.

En dicho contexto, fue el periodista Francisco Sagredo quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura recriminó a los albos: "Hay polémica porque ayer inició la venta de entradas". "Rapa Nui $82.500, Océano $44.000... Vayan a ver los baños de Océano, a ver si la gente que paga esa plata merece esa experiencia", lanzó sin filtro.

Pero eso no es todo, pues el comunicador aprovechó el cuestionado precio que estipuló Blanco y Negro en este partido para criticar incluso a Universidad de Chile, que también ha efectuado importantes alzas esta campaña: "Es una situación que viene afectando, en la U también hay mucha queja porque los abonos ahí también son caros".

Y para finalizar, Sagredo no titubeó y acusó que las dirigencias ni siquiera consideran las constantes suspensiones y castigos a la hinchada a la hora de vender sus productos: "Yo entiendo el mercado, que todo sube, pero un hincha del fútbol chileno que se abona a cualquiera de los tres grandes sabe que la mitad de los partidos no podrá ir, que castigarán al estadio".

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que se espera una convocatoria de 42 mil personas para este nuevo Superclásico entre el Cacique y el Romántico Viajero, el cual está programado para el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental, duelo que podría marcar el futuro de ambos en el Campeonato Nacional.

