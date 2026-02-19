VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo

Por: Gonzalo Zamora

Esta semana comenzaron a disputarse las llaves de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, donde actualmente tenemos dos equipos nacionales participando en esta instancia. Estos son los casos de Huachipato, quien perdió por la cuenta mínima en su visita a Venezuela contra el Carabobo y ahora tendrá que intentar darlo vuelta en casa.

El otro equipo chileno participante en esta instancia es O'Higgins, quienes el día de ayer tenían un duro desafío en condición de local contra el Bahía de Brasil, donde el cuadro de Rancagua desde el primer minuto salió bastante agresivo para hacer valer su localía y poner sus términos en el partido.

La alegría llegó casi de inmediato, ya que en el minuto 4', Francisco González anotó un verdadero golazo para poner rápidamente en ventaja a O'Higgins. Donde si bien tuvo otra anotación que fue anulada, finalmente sólo se quedaron con la ventaja por la cuenta mínima y ahora enfrentarán la llave de vuelta de esta fase de la Copa Libertadores la próxima semana en suelo brasileño.

El día de ayer O'Higgins enfrentó la ida de la llave de la segunda fase previa de la Copa Libertadores ante el Bahía de Brasil, donde gracias a un verdadero golazo de Francisco González, consiguieron terminar el encuentro con una leve ventaja por la cuenta mínima. Ahora deberán viajar a Brasil para buscar sellar su clasificación a la última fase previa del torneo.

¿Cuándo es la vuelta?

Los duelos de vuelta de esta segunda fase previa se disputarán la próxima semana, donde en el caso de O'Higgins, saltarán al campo de juego en tierras cariocas el próximo miércoles 25 de febrero desde las 19:00 horas. El poder superar esta fase es de suma importancia, ya que desde la siguiente, en caso de perder la llave aseguran al menos un cupo en Copa Sudamericana.

Revisa a continuación el golazo de Francisco González por O'Higgins:

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha