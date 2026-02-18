¡Tiemblan los conciertos! La promesa de Natalia Duco para los estadios del país

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"
Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día
La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?
¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima
Pablo Milad y futuro DT de La Roja.

VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas

¡Inicia su camino en Libertadores! Dónde y a qué hora ver el duelo de O'Higgins ante Bahía
¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha

VIDEO | "¡No merece jugar Champions!" El fuerte descargo de Mbappé por insultos raciales

Mucho se habla de que Chile es un país antifútbol, no sólo por la calidad de nuestra liga profesional, sino también la forma en que se abordan los eventos deportivos con gran cantidad de encuentros disputados sin público o con sólo una porción del mismo, lo que con el tiempo ha alejado a las familias de los estadios.

Pero un problema que está siendo bastante recurrente últimamente es el estado de los estadios de fútbol luego de ser utilizados para algún concierto u otra actividad ajena al deporte. Donde una vez finalizada esta actividad, las canchas quedan prácticamente arruinadas y se les debe hacer un gran trabajo de mantención para su recuperación.

Esto ha provocado una gran cantidad de críticas por parte tanto de los hinchas como de los mismos clubes de fútbol, quienes se ven afectados por el estado de sus terrenos de juego cuando deben volver a utilizarlos. Además que esto también le quita el profesionalismo a nuestra liga y a la actividad del fútbol en general.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

En los últimos días, generó gran controversia las imágenes del estadio sausalito con su cancha completamente afectada tras lo que fue el concierto de Chayanne que se llevó a cabo en el recinto depotivo. Esto provocó un gran número de críticas tanto desde los simpatizantes de Everton, como de otros equipos.

Se va a privilegiar el deporte

Debido a esto, la futura ministra de deporte, Natalia Duco, habló sobre esta problemática y lanzó una promesa que ilusiona de gran manera a los fanáticos del fútbol. Fue aquí donde señaló que, "el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas. La prioridad del Parque Estadio Nacional es que sea el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera".

También te puede interesar: VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja

NOTAS DESTACADAS

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"
Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día
La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?
¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima
Pablo Milad y futuro DT de La Roja.

VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas

¡Inicia su camino en Libertadores! Dónde y a qué hora ver el duelo de O'Higgins ante Bahía
¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha

VIDEO | "¡No merece jugar Champions!" El fuerte descargo de Mbappé por insultos raciales
"Consistió en un saludo": Dino Gordillo se pronuncia tras polémica denuncia en Villa Alegre y defiende su versión

"Consistió en un saludo": Dino Gordillo se pronuncia tras polémica denuncia en Villa Alegre y defiende su versión
Multicampeón con Colo Colo se abre a ir a la U.

¿Uno más a la lista? Multicampeón con Colo Colo se abre a jugar en la U de Chile: "no le cierro las puertas..."
Cristián Zavala será estrella en Coquimbo Unido.

Cláusula de compra y millonario sueldo: los montos del polémico nuevo traspaso de Cristián Zavala a Coquimbo Unido
Alexis Sánchez tendría nuevo equipo.

Se acerca a Chile: afirman que Alexis Sánchez ya tiene acuerdo firmado con este gigante sudamericano
Colo Colo busca a su nuevo fichaje.

Colo Colo va por el bombazo del mercado: busca el fichaje de uno de los mejores Sub 21 del mundo
U de Chile recibe nuevo castigo.

Conmebol aplica nueva y fuerte sanción contra U de Chile por polémica ante Lanús en Copa Sudamericana
Vinícius Jr. acusa acto de racismo en Champions League.

VIDEO | Vinícius Jr. acusa racismo en partido de Champions League: Mbappé lo defiende y Mourinho lo fulmina
¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes

¡El “funador” salió “funado”! Sujeto publicó foto de líder del PC en la playa y lo empapelaron en críticas y memes
“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast

“Un gobierno amateur”: Ossandón arremete contra ministro Elizalde e insiste en gobierno de emergencia de Kast
Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show

Polémica en Villa Alegre: Dino Gordillo podría enfrentar a la justicia tras besar a una adolescente en pleno show