¡Tiemblan los conciertos! La promesa de Natalia Duco para los estadios del país

Mucho se habla de que Chile es un país antifútbol, no sólo por la calidad de nuestra liga profesional, sino también la forma en que se abordan los eventos deportivos con gran cantidad de encuentros disputados sin público o con sólo una porción del mismo, lo que con el tiempo ha alejado a las familias de los estadios.

Pero un problema que está siendo bastante recurrente últimamente es el estado de los estadios de fútbol luego de ser utilizados para algún concierto u otra actividad ajena al deporte. Donde una vez finalizada esta actividad, las canchas quedan prácticamente arruinadas y se les debe hacer un gran trabajo de mantención para su recuperación.

Esto ha provocado una gran cantidad de críticas por parte tanto de los hinchas como de los mismos clubes de fútbol, quienes se ven afectados por el estado de sus terrenos de juego cuando deben volver a utilizarlos. Además que esto también le quita el profesionalismo a nuestra liga y a la actividad del fútbol en general.

En los últimos días, generó gran controversia las imágenes del estadio sausalito con su cancha completamente afectada tras lo que fue el concierto de Chayanne que se llevó a cabo en el recinto depotivo. Esto provocó un gran número de críticas tanto desde los simpatizantes de Everton, como de otros equipos.

Se va a privilegiar el deporte

Debido a esto, la futura ministra de deporte, Natalia Duco, habló sobre esta problemática y lanzó una promesa que ilusiona de gran manera a los fanáticos del fútbol. Fue aquí donde señaló que, "el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas. La prioridad del Parque Estadio Nacional es que sea el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera".

