Nueva polémica: O'Higgins denuncia presiones de la ANFP para duelo con Coquimbo Unido

Coquimbo Unido ha sido el gran equipo del fútbol chileno durante este 2025 y tiene prácticamente abrochado el título de la Liga de Primera. Ahora los Piratas deben jugar ante O'Higgins, partido que no estará exento de polémicas debido a una denuncia que acaba de hacer el equipo rancagüino.

El equipo de la cuarta región puede coronarse campeón si se dan algunos resultados y la ANFP está consciente de esto. Es por eso que cambió la hora del partido e incluso obligó a O'Higgins a vender entradas para público visitante.

O'Higgins denuncia presiones de la ANFP

Así lo informó Pablo Hoffman, presidente del club que confesó todo en El Mercurio. "Fuimos conminados en la mesa que, si no lo hacíamos, el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significaba en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas", señaló.

Quizás te pueda interesar: "Hay que respetar...": leyenda de Colo Colo sale a defender con todo a Esteban Pavez

O'Higgins denuncia presiones de la ANFP antes de jugar con Coquimbo Unido.

Con este panorama, el equipo de la sexta región se vio obligado a vender 1.500 entradas a los hinchas de Coquimbo Unido en el Estadio El Teniente, quienes asistirán con la ilusión de ver cómo su equipo se convierte en campeón.

¿Qué debe pasar para que Coquimbo Unido sea campeón?

Los Piratas están a un paso de la gloria y pueden alzar el título esta jornada si vencen a O'Higgins. Eso sí, necesitan que Universidad Católica y Universidad de Chile empaten en el clásico, de lo contrario, tendrán que seguir esperando una jornada más.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.