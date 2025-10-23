"Hay que respetar...": leyenda de Colo Colo sale a defender con todo a Esteban Pavez

Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Jugadores Universidad de Chile

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La fuerte y sorpresiva baja de Universidad de Chile ante Lanús
Álvarez U de Chile.

Para dar el primer golpe: U de Chile confirma su formación para jugar contra Lanús
Jugador de Independiente protagoniza polémica.

No salen del hoyo: jugador de Independiente es sorprendido con alcohol y drogas
Colo Colo busca arquero para 2026.

De primer nivel: el arquero que busca Colo Colo para que compita con Fernando de Paul
O'Higgins denuncia presiones antes de duelo con Coquimbo Unido.

Nueva polémica: O'Higgins denuncia presiones de la ANFP para duelo con Coquimbo Unido
Derecha italiana levanta polémica con propuesta de renombrar polideportivo Salvador Allende

¿De Allende a Armani? Derecha italiana busca rebautizar polideportivo dedicado al expresidente
Corte da nueva orden contra agresor de Nabila Rifo

Revés judicial para Mauricio Ortega: La nueva imposición de la Corte contra agresor de Nabila Rifo
Pablo Longueira reacciona a su absolución

“Nada va a reponer el daño”: Así reaccionó Pablo Longueira tras su absolución en caso SQM
Influencer mexicano quedó enamorado de Santiago

“Ni Harry Potter tiene estas entradas”: Influencer mexicano quedó alucinado con Santiago

¡IMPRESIONANTE! El millonario premio a jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial

Esteban Pavez no lo está pasando bien en Colo Colo a tal punto de no haber sido citado para el partido ante Coquimbo Unido. Toda esta situación tiene a algunos felices y a otros preocupados, como es el caso de Gabriel "Coca" Mendoza, leyenda del club que salió a defender al jugador.

El campeón de Copa Libertadores en 1991 conversó con EnCancha y salió al paso por la situación de Pavez, quien no está viviendo su mejor temporada y ha quedado rezagado últimamente por expresa decisión de Fernando Ortiz.

"Coca" Mendoza defiende a Esteban Pavez

“Me parece injusto lo que están haciendo con Pavez, porque él salió de Colo Colo, sabe lo que es la presión de ser capitán por un montón de tiempo, pero creo que hay que respetar un poco eso. Si no da futbolísticamente, no lo pueden matar y borrarlo así de la nada. Lo mejor es que lo saquen del equipo y no lo sigan matando, porque eso es ningunearlo. Hay que respetar al capitán del club de los últimos años", señaló Mendoza en primera instancia.

Quizás te pueda interesar: ¡IMPRESIONANTE! El millonario premio a jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial

Esteban Pavez y la fecha de su retiro en Colo Colo.
"Coca" Mendoza sale al paso para defender a Pavez.

Sobre el futuro del volante, "Coca" Mendoza no tiene dudas de que relanzará su carrera fuera del Cacique. "Es un hombre fuerte a donde vaya, si es que luego no le renuevan, le va a ir bien y él se tiene que decidir si se va o se queda. En caso de mantenerse, tiene que pelear la titularidad como siempre lo ha hecho y demostrar porque fue el capitán durante tantos años de un Colo Colo” afirmó.

Así las cosas, "Coca" Mendoza salió al paso para defender a Esteban Pavez después del mal momento que está viviendo en el Cacique, donde ha quedado rezagado por decisión de Fernando Ortiz debido al mal momento que ha vivido durante todo el año.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Jugadores Universidad de Chile

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! La fuerte y sorpresiva baja de Universidad de Chile ante Lanús
Álvarez U de Chile.

Para dar el primer golpe: U de Chile confirma su formación para jugar contra Lanús
Jugador de Independiente protagoniza polémica.

No salen del hoyo: jugador de Independiente es sorprendido con alcohol y drogas
Colo Colo busca arquero para 2026.

De primer nivel: el arquero que busca Colo Colo para que compita con Fernando de Paul
O'Higgins denuncia presiones antes de duelo con Coquimbo Unido.

Nueva polémica: O'Higgins denuncia presiones de la ANFP para duelo con Coquimbo Unido
Derecha italiana levanta polémica con propuesta de renombrar polideportivo Salvador Allende

¿De Allende a Armani? Derecha italiana busca rebautizar polideportivo dedicado al expresidente
Corte da nueva orden contra agresor de Nabila Rifo

Revés judicial para Mauricio Ortega: La nueva imposición de la Corte contra agresor de Nabila Rifo
Pablo Longueira reacciona a su absolución

“Nada va a reponer el daño”: Así reaccionó Pablo Longueira tras su absolución en caso SQM
Influencer mexicano quedó enamorado de Santiago

“Ni Harry Potter tiene estas entradas”: Influencer mexicano quedó alucinado con Santiago

¡IMPRESIONANTE! El millonario premio a jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial
Pamela Jiles recibe feroz trolleo tras comentario a Vale Cárcamo

“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios
Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes.

¡Pensando en 2026! Colo Colo ya tiene en la mira a su primer refuerzo del próximo año
Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Hijo de Nelson Acosta detalla el delicado estado de salud del exentrenador de La Roja

No se salva nadie: Rafael Olarra fulmina a Lucas Cepeda por su crítico nivel en Colo Colo
u de chile en copa sudamericana.

¿El nuevo poderoso? U de Chile lidera millonario ranking de premios en Copa Sudamericana
Colo Colo pierde a su figura.

Último minuto: titular indiscutido de Colo Colo se perderá el partido ante Deportes Limache
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¡Paren todo! Revelan ilusionantes nuevos antecedentes de Manuel Pellegrini y La Roja
Charles Aránguiz expulsión.

Problemas para la U: Charles Aránguiz ya conoce su sanción tras expulsión ante Palestino