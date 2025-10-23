"Hay que respetar...": leyenda de Colo Colo sale a defender con todo a Esteban Pavez

Esteban Pavez no lo está pasando bien en Colo Colo a tal punto de no haber sido citado para el partido ante Coquimbo Unido. Toda esta situación tiene a algunos felices y a otros preocupados, como es el caso de Gabriel "Coca" Mendoza, leyenda del club que salió a defender al jugador.

El campeón de Copa Libertadores en 1991 conversó con EnCancha y salió al paso por la situación de Pavez, quien no está viviendo su mejor temporada y ha quedado rezagado últimamente por expresa decisión de Fernando Ortiz.

"Coca" Mendoza defiende a Esteban Pavez

“Me parece injusto lo que están haciendo con Pavez, porque él salió de Colo Colo, sabe lo que es la presión de ser capitán por un montón de tiempo, pero creo que hay que respetar un poco eso. Si no da futbolísticamente, no lo pueden matar y borrarlo así de la nada. Lo mejor es que lo saquen del equipo y no lo sigan matando, porque eso es ningunearlo. Hay que respetar al capitán del club de los últimos años", señaló Mendoza en primera instancia.

"Coca" Mendoza sale al paso para defender a Pavez.

Sobre el futuro del volante, "Coca" Mendoza no tiene dudas de que relanzará su carrera fuera del Cacique. "Es un hombre fuerte a donde vaya, si es que luego no le renuevan, le va a ir bien y él se tiene que decidir si se va o se queda. En caso de mantenerse, tiene que pelear la titularidad como siempre lo ha hecho y demostrar porque fue el capitán durante tantos años de un Colo Colo” afirmó.

Así las cosas, "Coca" Mendoza salió al paso para defender a Esteban Pavez después del mal momento que está viviendo en el Cacique, donde ha quedado rezagado por decisión de Fernando Ortiz debido al mal momento que ha vivido durante todo el año.

