¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto

La Roja está preparando lo que será esta temporada, donde nuevamente no participará de la Copa del Mundo, por lo que debe comenzar a buscar encuentros amistosos para así no perder el ritmo de la competencia y también seguir probando jugadores para poder finalmente avanzar con el tan esperado recambio.

Por ahora, ya está confirmada la participación de la selección chilena en la FIFA Series, torneo que disputará su primera edición y que reunirá a una gran cantidad de selecciones que tampoco estarán presentes en el Mundial de este año en el norte de nuestro continente y así no perder ritmo de competencia.

Por otro lado, La Roja sigue buscando las opciones de amistosos que tendrá para el resto del año, donde se había avisado con anterioridad que se enfrentaría a algunas selecciones que estarán disputando el Mundial 2026 como una especie de sparring de preparación a la cita mundialista.

El día de ayer y de manera sorpresiva, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, informó que el amistoso que iba a tener La Roja ante España había sido cancelado y que es más, nunca estuvo 100% confirmado. Esto molesto demasiado a los fanáticos, quienes apuntan a un nuevo fracaso de la administración de Milad con el fútbol chileno.

Un nuevo gran desafío

Pero hace sólo unos instantes, la selección chilena anunción un nuevo rival de gran categoría en la previa del Mundial 2026. El combinado nacional se enfrentará en un amistoso a la Portugal de Cristiano Ronaldo, donde según información de La Tercera, sólo faltaría la firma del combinado europeo para cerrar este encuentro que se disputaría a comienzos de junio.

