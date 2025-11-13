¿Será por tanto completo? OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

Por: Catalina Martínez

En su más reciente balance, la OCDE muestra un escenario contrastado para Chile. Nuestro país destaca por su alta longevidad, pero al mismo tiempo arrastra indicadores alarmantes en salud.

Según datos publicados por La Tercera, Chile supera el promedio del bloque en esperanza de vida, alcanzando 81,6 años frente a los 81,1 años registrados por la OCDE. Este desempeño reflejaría, según el informe, la capacidad de la red asistencial del país.

Pero dentro de este panorama, el indicador que más preocupa es la obesidad. Con una prevalencia del 30,7%, Chile se posiciona como el quinto país con mayores niveles, muy por encima del promedio del bloque, que alcanza apenas un 19%.

Todo este escenario genera alarma, considerando que la obesidad incrementa significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, entre ellas patologías cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y diabetes

En este último punto, el informe subraya que Chile registra una prevalencia del 14%, una de las más altas dentro de la OCDE y muy superior al promedio del bloque, que llega al 8,8%.

Aunque, por otro lado, la tasa de cáncer en Chile llega a 189 diagnósticos por cada 100 mil habitantes, un número menor al promedio de la organización, que se ubica en 291. Pese a ello, especialistas advierten que la curva continúa creciendo.

Cabe destacar, que la esperanza de vida mostró un repunte después de la pandemia y, aunque el país invierte menos que el promedio de la OCDE, Chile se mantiene entre las naciones con indicadores sanitarios más favorables.

