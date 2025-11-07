"Muy buenas noticias”: Inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2021

Buenas noticias para la economía. Este viernes se informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre no presentó variación, lo que permitió que la inflación anual descendiera de la barrera del 4% por primera vez en más de un año.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación de octubre se mantuvo en 0%, acumulando 3,4% en lo que va de 2025 y bajando a 3,4% a doce meses, el nivel más bajo desde abril de 2021 (3,3%).

"Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia", señalaron desde el INE.

Dentro de las divisiones que mostraron incrementos de precios en octubre, el INE destacó la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 0,5% e incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.) en la inflación mensual.

Por otro lado, entre las divisiones que registraron bajas en sus precios, resaltaron vestuario y calzado (-3,1%), con una incidencia de -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%), con -0,068 pp.

Ministro Grau destacó IPC

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró el nulo aumento del IPC en octubre, afirmando que se trata de “muy buenas noticias para el bolsillo de las familias”.

"La inflación que esperaba el mercado era 0,3%, una inflación bastante más baja que las expectativas. En términos anuales, además, la inflación bajó a 3,4% en octubre, el valor más bajo desde abril de 2021, cuando todavía estábamos en pandemia", manifestó. "Destacable es que la inflación interanual bajó un punto completo, desde 4,4% en septiembre a 3,4% este mes", agregó Grau.