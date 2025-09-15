¡Nunca devolvió el dinero! Trabajador que recibió sueldo de $165 millones por error fue absuelto

En el año 2022, un trabajador recibió una transferencia de $165.398.851 por error, pese a que su sueldo mensual era de solo $500 mil. Ahora el sujeto fue absuelto por el 1º Juzgado de Garantía de Santiago. El caso llamó la atención incluso fuera del país, ya que el trabajador optó por renunciar a la empresa y no devolvió el millonario monto.

Desde el comienzo, la defensa del trabajador sostuvo que, aunque su comportamiento pudiera ser objeto de críticas, no existía un delito en términos legales. En paralelo, el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) —propietario de marcas como San Jorge, La Preferida y Winter— presentó una querella por apropiación indebida.

Tras tres años de proceso, el Diario Financiero dio a conocer que la jueza titular del Juzgado de Garantía, Lilian Sáez, dictó la absolución del acusado. “Se declaró absuelto, tal como nosotros lo habíamos afirmado en un principio”, destacó la defensa del hombre. Por otro lado, la empresa buscará que se anule esa resolución.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Un millonario error

En 2022 salió a la luz un millonario error en Cial: durante el pago de remuneraciones, un trabajador que debía recibir $500 mil terminó con $165.398.851 depositados en su cuenta.

Pero la historia no terminó ahí. Aunque el sujeto fue notificado del pago indebido y en un inicio aseguró que devolvería el dinero, nunca lo hizo. Incluso cuando se acordó concurrir junto a representantes de la empresa al banco para resolver el problema, el trabajador siempre encontró motivos para ausentarse.

Posteriormente, el hombre formalizó su renuncia a Cial mediante su abogado, Alejandro Díaz, a quien había contratado para recibir asesoría legal. El dinero —los $165 millones transferidos por error— permaneció en su poder, bajo la defensa de que no se configuraba apropiación indebida y, en consecuencia, “jurídicamente, no existió delito”.

Como parte de la querella presentada, la compañía logró que se autorizara el levantamiento del secreto bancario de la cuenta del exfuncionario, con el fin de rastrear el uso de los fondos. El episodio alcanzó gran notoriedad internacional y fue replicado por medios de países como Argentina, España, México y Estados Unidos.