“Las vende a un restaurante por luca”: Destapan insólitas denuncias por caza de palomas en Santiago

En redes sociales comenzó a circular una acusación que señalaba que algunas personas estarían capturando palomas para posteriormente venderlas a un restaurante ubicado en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

La acusación provino de la rescatista de aves, Maria Cueto, quien mediante un video en TikTok expuso a dos mujeres cazando dichas aves en un área de Providencia. Más tarde, en conversación con The Clinic, la mujer explicó: "No sabemos qué hacen con ellas, pero tenemos pistas de que, por lo menos por el Barrio Brasil, hay un restaurante que las compra. Las usan para la carne".

Cueto también contó que de manera frecuente recibe videos que muestran situaciones parecidas, con personas capturando palomas en distintas comunas. "Organicé una vigilia y nos paseamos por varias partes de Santiago e intentamos seguir a un tipo que llevaba varias, pero se metió a un cité", contó la activista.

Por otro lado, la rescatista indicó que las denuncias se repiten sobre todo en el Barrio República, Bellas Artes y Plaza Brasil. "Yo logré que una persona hablara con uno de los cazadores. Me dijo, 'oye, estoy pasando por aquí (Plaza Brasil) y hay un tipo cazando palomas, lo acabo de encarar y me dijo que se las vende a un restaurante por luca'. Eso me dijo", reveló Cueto.

Al final, la animalista puso sobre la mesa que existe un "vacío legal" que le impide tomar acciones al respecto. "Yo lo que he estado intentando hacer es tratar de corroborar que efectivamente esas palomas son destinadas a consumo, para poder hacer la denuncia a través del Minsal", cerró.