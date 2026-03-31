Llueven las críticas sobre Neme por “doble estándar” al abordar ataque en Calama y femicidio en Las Condes: “Su locura es más bien clasista”

En menos de una semana dos violentos episodios —uno ocurrido en Calama, Región de Antofagasta, y el otro en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana— conmocionaron por completo al país. Bajo ese contexto, el periodista José Antonio Neme se situó en el ojo de la polémica en las redes sociales al emitir declaraciones considerablemente diferentes para cada caso, desatando indignación y una ola de críticas provenientes de los usuarios.

Los crímenes en Calama y Las Condes

Recordemos que, el pasado viernes 27 de marzo, Hernán Meneses Leal, de 18 años, protagonizó un brutal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Cargando consigo armas blancas y acelerantes, el hoy imputado asesinó a una inspectora del recinto y dejó cuatro heridos.

Meneses fue reducido por un grupo de estudiantes del instituto y fue posteriormente detenido por Carabineros. Hoy, tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Calama por homicidio calificado consumado y cuatro homicidios calificados frustrados, se decretó que pasará a prisión preventiva.

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Cabe destacar, que la defensa del acusado presentó certificados otorgados por un médico psiquiatra, en los que se revela que el joven tendría Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1 y depresión mayor. Sumado a eso, se detalló que Hernán sufriría de crisis de pánico y un cuadro ansioso-depresivo de carácter moderado.

Por otro lado, durante la tarde del lunes 30 de marzo en la comuna de Las Condes, un hombre de 33 años —quien más tarde confesó el crimen— apuñaló y asesinó a su esposa. ¿Lo más trágico? Que todo ocurrió en presencia de su pequeña hija de 3 años, de acuerdo a lo informado por BiobioChile.

Según consignó el citado medio, la familia había viajado desde Calama hasta la comuna capitalina, donde arrendaron un departamento, con motivo de una visita médica. Sin embargo, por motivos que todavía se investigan, el padre acabó con la vida de la madre.

Las declaraciones de Neme

En ambos casos, José Antonio Neme puso sobre la mesa su opinión y análisis durante dos transmisiones distintas del matinal Mucho Gusto. Sin embargo, una marcada diferencia en sus declaraciones para cada episodio terminó por despertar el rechazo de los cibernautas.

Y es que, respecto a la “masacre de Calama”, Neme se descargó sin filtro y calificó como “terrorista” a Hernán Meneses, imputado por el ataque. “En cualquier circunstancia, una persona armada con esa cantidad de artefactos o accesorios dispuesto a matar, es reducido por fuerzas de seguridad y es a matar. 18 años es un hombre hecho y derecho", lanzó el rostro de Mega.

Luego, afirmó: “Sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, sabe perfectamente la diferencia entre gritarle a una inspectora y decirle un garabato y descargar la rabia, a matarla. Es un hombre adulto y es un asesino“.

"Un tipo de 18 años es un viejo, peludo y hediondo. No es un niño, no es un infante que no sabe lo hace... Hay gente que ha sido torturada en este país, torturada, ¿y qué? ¿Todos los torturados políticos o las personas, digamos, violentadas por el sistema, salen a matar personas?”, sentenció.

Mientras tanto, al referirse al reciente caso de femicidio en Las Condes, el periodista se limitó a decir: “Es difícil teorizar, porque el caso es muy delicado. Y además era una pareja que estaba de paso. Ese edificio (donde ocurrió el crimen) yo sé donde está, y muchos de esos departamentos están en el marco del Airbnb. ¿Habrá sido un brote psicótico? ¿Habrán tenido un historial de violencia? (...), No sé, encuentro que el caso es cruel y tan extraño… No me atrevo ni siquiera a especular”.

Neme desata fuerte ola de críticas por “doble estándar”

Sin embargo, la diferencia en la forma en que el comunicador abordó cada caso no pasó desapercibida para los usuarios en redes sociales. Fue la cuenta de X, The Real Mr. Hitchcock (@mrhitchcok) — que cuenta con casi 45.000 seguidores— una de las primeras en señalar y apuntar contra la dualidad de opinión que habría mostrado Neme.

“Ayer @jananeme decía que el estudiante que asesino a la profesora era un terrorista que merecía poco menos que lo mataran ahí mismo, no se cuestionó si tenía alguna enfermedad mental o algo, hoy con un femicida en las condes dice textual 'este es un caso muy extraño, yo conozco ese edificio, viene mucha gente a cosas médicas, tuvo un brote psicótico, es muy delicado todo, no me atrevo a juzgar', increíble la vara distinta para juzgar un asesinato A y uno B, ambos deleznables”, cuestionó el cibernauta.

Ayer @jananeme decía que el estudiante que asesino a la profesora era un terrorista que merecía poco menos que lo mataran ahí mismo, no se cuestionó si tenía alguna enfermedad mental o algo, hoy con un femicida en las condes dice textual “ este es un caso muy extraño, yo conozco… pic.twitter.com/v9yjhxVXSU — The Real Mr. Hitchcock (@mrhitchcok) March 31, 2026

Poco después, varios de ellos se alinearon con sus cuestionamientos. En ese sentido, la mayoría criticó el estilo sin filtros del periodista de Mega y acusó que habría “clasismo” tras sus intervenciones.

“Parece que su locura es más bien clasista, como el femicidio se dio en Las Condes, es más mesurado. En cambio el ataque de Calama debe recibir toda su locura culia como vieja histérica”, “Ha sido un clasista arrogante toda su vida. Muchas personas que trabajan detrás de cámara han tenido que soportar sus delirios de grandeza. Tiene a gente 'encantada' con su histrionismo histérico 'diciendo lo que nadie dice' pero al final del día es un chanta desagradable”, “Es lamentable que tenga pantalla para vociferar su odio e ignorancia. No es casualidad que su canal de tv le permita esos ataques”, “Uno es de Calama y otro de Las Condes… Esa es la diferencia que ve el señor Neme”, fueron algunas de las reacciones.

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