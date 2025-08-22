Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club

Este año 2025 para Colo Colo ha sido una verdadera pesadilla y prácticamente nada ha salido bien para el club, tanto deportiva como administrativamente. Ahora, uno de los jugadores más exportables sufrió un duro portazo en su objetivo de abandonar el Estadio Monumental.

Se trata de Alan Saldivia, quien según Dani Arrieta “no va la MLS porque la oferta no se pudo presentar por error administrativo, en Houston no se percataron que el jugador estaba en la lista de buena fe de otro equipo (Vancouver Whitecaps). El uruguayo se quedará pese a que estaba todo encaminado en lo económico”.

En ese mismo sentido, el periodista señaló también que “la realidad es que no saldrá y debe esperar a fin de año si hay otra alternativa, esto escapa del Cacique y los representantes”.

Quizás te pueda interesar: ¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina

Un error administrativo bloquea la salida de Saldivia a la MLS.

¿Estará Saldivia en el Colo Colo vs Palestino?

Por si fuera poco, los problemas no terminan ahí para Alan Saldivia. Y es que el charrúa está nuevamente con molestias físicas y no podrá jugar en el importante partido ante Palestino esperando poder recuperarse para el Superclásico contra la U.

De esta manera, el defensor uruguayo seguirá al menos hasta final de temporada en el Estadio Monumental esperando recibir alguna otra oferta para emigrar y continuar su carrera en el exterior.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.