¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina

Los incidentes ocurridos en la visita de la U de Chile a Independiente no dejaron a nadie indiferentes y había mucha preocupación no solo por los hinchas, sino también por la desaparición del representante de una de las figuras del plantel.

Se trata de Fabián Hormazábal, quien perdió a su representante en Argentina después de que este estuviera entre los 100 detenidos por la policía. Gabriel Silva, el agente del lateral derecho, tenía a todos preocupados hasta que apareció en un registro siendo trasladado por los agentes policiales.

“Me liberan mañana, ándate no más. Avísale a mi mamá que estoy bien, avísale a mi papá que estoy bien”, le dijo Silva a un conocido mientras salía de la comisaría argentina en la que se encontraba.

Representante de Hormazábal aparece detenido en Argentina.

Con este video, tanto Fabián Hormazábal como la familia del representante quedaron más tranquilos a pesar de las dificultades, pues no tenían contacto con él y ninguna información sobre su estado tras los incidentes sufridos al otro lado de la cordillera.

¿Por qué estaba detenido el agente del jugador de la U de Chile?

Recordar que la policía argentina detuvo a alrededor de 100 hinchas de la U por todos los incidentes que protagonizaron contra la barra de Independiente en el Estadio Libertadores de América, entre los que se encontraba Gabriel Silva, representante de Fabián Hormazábal.

