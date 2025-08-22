¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina

u de chile

Por: Fabián Marambio

Los incidentes ocurridos en la visita de la U de Chile a Independiente no dejaron a nadie indiferentes y había mucha preocupación no solo por los hinchas, sino también por la desaparición del representante de una de las figuras del plantel.

Se trata de Fabián Hormazábal, quien perdió a su representante en Argentina después de que este estuviera entre los 100 detenidos por la policía. Gabriel Silva, el agente del lateral derecho, tenía a todos preocupados hasta que apareció en un registro siendo trasladado por los agentes policiales.

“Me liberan mañana, ándate no más. Avísale a mi mamá que estoy bien, avísale a mi papá que estoy bien”, le dijo Silva a un conocido mientras salía de la comisaría argentina en la que se encontraba.

u de chile
Representante de Hormazábal aparece detenido en Argentina.

Con este video, tanto Fabián Hormazábal como la familia del representante quedaron más tranquilos a pesar de las dificultades, pues no tenían contacto con él y ninguna información sobre su estado tras los incidentes sufridos al otro lado de la cordillera.

¿Por qué estaba detenido el agente del jugador de la U de Chile?

Recordar que la policía argentina detuvo a alrededor de 100 hinchas de la U por todos los incidentes que protagonizaron contra la barra de Independiente en el Estadio Libertadores de América, entre los que se encontraba Gabriel Silva, representante de Fabián Hormazábal.

