Tras conflicto en Medio Oriente: El nuevo país donde se jugará la Finalissima entre Argentina y España

Debido al conflicto bélico que tiene lugar en Medio Oriente, se anunció que la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España fue suspendida, pero una filtración de la UEFA no solo confirmó la fecha en que se llevará a cabo el encuentro, sino que también el nuevo país que lo albergará en lugar de Qatar.

El mano a mano de los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa estaba programado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, pero la Federación de Fútbol catarí notificó que tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, se suspendieron todas las competiciones deportivas en su territorio, incluyendo dicho duelo.

Sin embargo, cuando ambas selecciones se preguntan qué pasará con el partido, el máximo organismo rector del fútbol en Europa le reveló a varios medios de comunicación que el choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal sí se jugará en la fecha inicial, solo que ahora en una región del 'Viejo Continente'.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

⛔️🇦🇷🇪🇸 [OFICIAL] LA FINALISSIMA SUSPENDIDA POR LA SITUACIÓN BÉLICA EN QATAR. pic.twitter.com/QF5YbrY2Kr March 1, 2026

La Finalissima tendría nueva sede tras su suspensión en Qatar

Ya sin ninguna chance de disputar la Finalissima en Qatar por razones obvias, Argentina y España se trasladarían hasta Inglaterra para definir el título en el Wembley Stadium, principal comodín que se baraja hasta el momento y más aún considerando que el mismo recinto fue sede cuando la 'albiceleste' levantó el trofeo contra Italia.

De todos modos, en caso de que no se jugara en el mítico estadio de Londres, también aparecen las otras opciones que surgieron antes de que se eligiera Lusail para albergar el compromiso, siendo estas el Hard Rock y el MetLife de Estados Unidos, King Fahd Stadium de Riad, Camp Nou de Barcelona, Giuseppe Meazza de Milán, y el Centenario de Montevideo.

Te puede interesar: VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?