Tras conflicto en Medio Oriente: El nuevo país donde se jugará la Finalissima entre Argentina y España

Tras conflicto en Medio Oriente: El nuevo país donde se jugará la Finalissima entre Argentina y España

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo

¿Cómo va tu equipo?: Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo
VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U

VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U
Víctor Dávila destapa por qué plantó a Colo Colo en el último mercado

¿Buena decisión?: Víctor Dávila destapa por qué dejó plantado a Colo Colo en el último mercado
Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U: "He pensado en..."

VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?
El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo

¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo
Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

¡Se supo todo!: Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate
Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo

¡Ya es oficial!: Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo
Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico

¡Confianza a tope!: Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

Debido al conflicto bélico que tiene lugar en Medio Oriente, se anunció que la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España fue suspendida, pero una filtración de la UEFA no solo confirmó la fecha en que se llevará a cabo el encuentro, sino que también el nuevo país que lo albergará en lugar de Qatar.

El mano a mano de los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa estaba programado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, pero la Federación de Fútbol catarí notificó que tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, se suspendieron todas las competiciones deportivas en su territorio, incluyendo dicho duelo.

Sin embargo, cuando ambas selecciones se preguntan qué pasará con el partido, el máximo organismo rector del fútbol en Europa le reveló a varios medios de comunicación que el choque entre Lionel Messi y Lamine Yamal sí se jugará en la fecha inicial, solo que ahora en una región del 'Viejo Continente'.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

La Finalissima tendría nueva sede tras su suspensión en Qatar

Ya sin ninguna chance de disputar la Finalissima en Qatar por razones obvias, Argentina y España se trasladarían hasta Inglaterra para definir el título en el Wembley Stadium, principal comodín que se baraja hasta el momento y más aún considerando que el mismo recinto fue sede cuando la 'albiceleste' levantó el trofeo contra Italia.

De todos modos, en caso de que no se jugara en el mítico estadio de Londres, también aparecen las otras opciones que surgieron antes de que se eligiera Lusail para albergar el compromiso, siendo estas el Hard Rock y el MetLife de Estados Unidos, King Fahd Stadium de Riad, Camp Nou de Barcelona, Giuseppe Meazza de Milán, y el Centenario de Montevideo.

Te puede interesar: VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?

NOTAS DESTACADAS

Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo

¿Cómo va tu equipo?: Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo
VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U

VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U
Víctor Dávila destapa por qué plantó a Colo Colo en el último mercado

¿Buena decisión?: Víctor Dávila destapa por qué dejó plantado a Colo Colo en el último mercado
Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U: "He pensado en..."

VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?
El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo

¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo
Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate

¡Se supo todo!: Destapan polémica acción de Paulo Díaz contra Marcelo Gallardo en su adiós de River Plate
Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo

¡Ya es oficial!: Lucas Assadi le da la peor noticia a los hinchas de la U para el Superclásico ante Colo Colo
Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico

¡Confianza a tope!: Aníbal Mosa explica por qué Colo Colo vencerá a la U en el Superclásico
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España