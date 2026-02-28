VIDEO | Ben Brereton cumple la ley del ex con un golazo al Blackburn Rovers: ¿Lo celebró?

Vaya jornada para Ben Brereton en Inglaterra, y es que el delantero chileno no solo fue pieza fundamental para un nuevo triunfo del Derby County, sino que incluso marcó un golazo ante nada más y nada menos que el club que lo lanzó al estrellato: así es, cumplió la infalible 'ley del ex' ante Blackburn Rovers.

Fue en un compromiso válido por la fecha 35 de la Championship inglesa que los 'carneros' se hicieron fuertes en casa y dieron vuelta el marcador contra los 'blanquiazules', siendo precisamente nuestro querido 'Big Ben' quien anotó la paridad a los 55 minutos del segundo tiempo por medio de una notable definición.

Luego de recibir un balón de su compañero Derry Murkin desde la izquierda cuando hacía su ingreso al área, el seleccionado nacional chileno controló y envió un tiro rasante justo entre el palo y el guardameta rival, desatando la euforia del estadio y del propio artillero, que pese a su pasado en los 'Riversiders', celebró el gol con todo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Tras su aparición goleadora, el equipo anfitrión se fue arriba y consagró su remontada gracias a las conquistas de Matthew Clarke (75') y Rhian Brewster (82'), resultado que le permite al Derby County dejar atrás dos derrotas consecutivas en el certamen y alcanzar la octava posición de la tabla con 51 puntos.

Los números de Ben Brereton esta temporada

Por su parte, Ben Brereton alcanzó su cuarto gol en la presente edición de la Championship y el quinto de la temporada a nivel general, además de la no despreciable suma de tres asistencias para el equipo, y en la próxima fecha buscará mantener su alza frente a un ya descendido Sheffield Wednesday.

Te puede interesar: ¿Te lo esperabas?: El sorpresivo llamado de la barra de la U justo antes del Superclásico contra Colo Colo