Sin descanso: el nuevo equipo de Primera B que denuncia a Esteban Paredes y Santiago Morning

Esteban Paredes y Santiago Morning no lo están pasando nada bien en la Primera B, pues diversos clubes están denunciando al exdelantero por tomarse atribuciones que no le corresponden. Primero fue Magallanes, pero ahora se sumó otro histórico club compite en la categoría.

El Chago goleó sin problemas a los loínos por 3-0, pero el partido no terminó ahí ya que, al igual que Magallanes, denunciaron que Paredes estuvo en el banco de suplentes impartiendo órdenes tácticas a pesar de ser dirigente y no miembro del cuerpo técnico.

La denuncia de Cobreloa a Esteban Paredes

"El señor Paredes no está inscrito como miembro del Cuerpo Técnico, miembro del Cuerpo Médico o como jugador, lo que ya representa una infracción a los artículos 56 y siguientes de las Bases de la Liga de Ascenso", acusó el equipo loíno.

Cobreloa se suma a Magallanes y también denuncia a Paredes.

Los descargos de Paredes ante denuncias en Primera B

Hace algunos días, tras recibir la primera denuncia de Magallanes, el exdelantero habló en exclusiva con El Periscopio y afirmó que "estoy al tanto de todo. No tienen nada que reclamar porque tenemos todo en orden. Si hacen denuncias habrá que esperar al tribunal, pero nosotros estamos tranquilos".

Con todo este panorama, tanto Paredes como Santiago Morning tendrán que esperar para ver cómo se resuelve esta situación, la cual está causando mucho revuelo en Primera B debido a que los clubes comenzaron a molestarse y a denunciar.

