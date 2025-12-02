¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Hay novedades! Colo Colo presenta su plan de seguridad para 2026 en el Monumental
El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Tras “inoportuno” comentario! El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Van por el Chile 2! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido

¡Para superar debilidades! Colo Colo define los puestos a reforzar el próximo año
De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión

De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión
Anuncian la primera baja de Colo Colo para la temporada 2026

¡Dependen de Sudamericana! Colo Colo debe clasificar a copa para fichar a figura de Coquimbo Unido
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

¿Colo Colo o la U? Exseleccionado nacional volvería a Chile tras paso por Argentina
Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto

Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto
El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff

¡Terminó abandonando el estudio! El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff

El mundo evoluciona cada segundo, donde incluso las cosas ya no son lo mismo que eran ayer, sobre todo en los últimos años, vivimos enc ambios constantes tanto en nuestra sociedad como en la forma de relacionarnos unos con otros. El mundo del deporte no es ajeno a esto, ya que la forma de disfrutar en este caso el fútbol y también de disputarlo, ha mutado en los últimos años.

Uno de los temas más frecuentes en nuestra sociedad el día de hoy es la inclusión, tanto como para las diferencias étnias, preferencias sexuales, entre otras cosas. Es debido a esto que incluso en el deporte se han tenido que desarrollar nuevas normativas o incluso ramas extras que abarquen a todas las personas en general.

Pero el cambio no espera por nadie, es por esto que muchas veces se pueden ver los choques generacionales, ya que para algunas personas que a lo largo de su vida las cosas han seguido una sola línea esta inclusión y aceptación es mucho más complicada y genera conflictos que seguramente seguirán surgiendo en el futuro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

El pasado lunes, Abel Braga fue presentado como el nuevo director técnico de Inter de Porto Alegre, quien llega con el objetivo de sacar al equipo de los puestos del descenso, donde actualmente estarían perdiendo la categoría por una diferencia de un gol ante el Santos de Neymar a falta de pocas fechas para su término.

La gran polémica del nuevo DT

Pero estos días, Abel Braga encendió la polémica en el mundo del fútbol luego de contar una anécdota en una conferencia de prensa donde señaló, "yo no quiero ver a mi maldito equipo entrenando con una camiseta rosa, parece un equipo de maricones". Estas declaraciones no sólo causaron críticas de en Brasil, sino que también en el mundo del fútbol en general.

También te puede interesar: ¡Hay novedades! Colo Colo presenta su plan de seguridad para 2026 en el Monumental

NOTAS DESTACADAS

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Hay novedades! Colo Colo presenta su plan de seguridad para 2026 en el Monumental
El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Tras “inoportuno” comentario! El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

¡Van por el Chile 2! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido

¡Para superar debilidades! Colo Colo define los puestos a reforzar el próximo año
De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión

De niños a adultos: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica en Chile por sarampión
Anuncian la primera baja de Colo Colo para la temporada 2026

¡Dependen de Sudamericana! Colo Colo debe clasificar a copa para fichar a figura de Coquimbo Unido
Arturo Vidal y Marcelo Díaz Superclásico

¿Colo Colo o la U? Exseleccionado nacional volvería a Chile tras paso por Argentina
Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto

Violencia en el Gustavo Fricke: Graban brutal golpiza en grupo de guardias hospitalarios a sujeto
El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff

¡Terminó abandonando el estudio! El tenso cruce entre Kaiser y Constanza Santa María sobre Miguel Krassnoff
La calculadora sale a la pista en la Fórmula 1.

Lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para ganar el premio mundial de la Fórmula 1
Hulk fulmina a Jorge Sampaoli.

Hulk estalla públicamente contra Jorge Sampaoli y agrega nueva polémica a la lista del DT
demanda colo colo

No jugó y cobró sueldo de estrella: delantero demanda a Colo Colo por esta millonaria cifra
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

"Ahí comenzó todo...": revelan el día en que Gustavo Álvarez decidió abandonar la U de Chile

Consejos sobre cómo sobrellevar el duelo en fiestas de fin de año: una realidad silenciosa que golpea a miles de chilenos
Sergio Jadue reaparece tras FIFA Gate.

A 10 años del FIFA Gate: Sergio Jadue deja fuerte autocrítica tras protagonizar corrupción
Jugadores saldrían de U de Chile con Gustavo Álvarez.

Seguirán a su DT: los seis titulares que podrían dejar la U de Chile junto a Gustavo Álvarez
La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡Acusa negligencia de Gendarmería! La millonaria suma por la que madre de reo decapitado demandó al Estado

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast