¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico

El mundo evoluciona cada segundo, donde incluso las cosas ya no son lo mismo que eran ayer, sobre todo en los últimos años, vivimos enc ambios constantes tanto en nuestra sociedad como en la forma de relacionarnos unos con otros. El mundo del deporte no es ajeno a esto, ya que la forma de disfrutar en este caso el fútbol y también de disputarlo, ha mutado en los últimos años.

Uno de los temas más frecuentes en nuestra sociedad el día de hoy es la inclusión, tanto como para las diferencias étnias, preferencias sexuales, entre otras cosas. Es debido a esto que incluso en el deporte se han tenido que desarrollar nuevas normativas o incluso ramas extras que abarquen a todas las personas en general.

Pero el cambio no espera por nadie, es por esto que muchas veces se pueden ver los choques generacionales, ya que para algunas personas que a lo largo de su vida las cosas han seguido una sola línea esta inclusión y aceptación es mucho más complicada y genera conflictos que seguramente seguirán surgiendo en el futuro.

El pasado lunes, Abel Braga fue presentado como el nuevo director técnico de Inter de Porto Alegre, quien llega con el objetivo de sacar al equipo de los puestos del descenso, donde actualmente estarían perdiendo la categoría por una diferencia de un gol ante el Santos de Neymar a falta de pocas fechas para su término.

La gran polémica del nuevo DT

Pero estos días, Abel Braga encendió la polémica en el mundo del fútbol luego de contar una anécdota en una conferencia de prensa donde señaló, "yo no quiero ver a mi maldito equipo entrenando con una camiseta rosa, parece un equipo de maricones". Estas declaraciones no sólo causaron críticas de en Brasil, sino que también en el mundo del fútbol en general.

