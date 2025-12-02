¡Hay novedades! Colo Colo presenta su plan de seguridad para 2026 en el Monumental

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

Uno de los grandes problemas esta temporada en Colo Colo además de los malos resultados del equipo fueron las falencias en la seguridad del estadio monumental, lo que les siginficó fuertes sanciones por parte de la Conmebol que les generaron un gran problema económico pensando en el mercado de fichajes del próximo año.

Nuevas medidas de seguridad

Para evitar que esto continúe ocurriendo, los albos presentaron el Plan de Seguridad 2026 para el estadio Monumental, donde implementarán nuevos adelantos tecnológicos para evitar cualquier problema. El próximo año el cacique contará con un sistema de reconocimiento biométrico para aumentar los controles de los fanáticos albos.

