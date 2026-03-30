Desolador: Nueva Zelanda golea a La Roja y aprovecha de romper un triste récord que la perseguía

La Roja disputó el segundo amistoso de su fecha FIFA y lo hizo ante Nueva Zelanda, Selección que está preparándose para jugar la Copa del Mundo de este 2026. Lamentablemente, el equipo dirigido por Nicolás Córdova no tuvo el mejor desempeño y sufrió una goleada 4-1, ayudando a romper un inédito récord.

El trabajo táctico de los neozelandeses fue clave para abrir la cuenta al minuto 13 y 31, cuando aprovecharon dos tiros de esquina para ponerse arriba en el marcador. Ya en el segundo tiempo, al 53’ las falencias defensivas de La Roja se hicieron notar para el 3-0 y, en otro córner al 71’, cayó el 4-0. Finalmente Gonzalo Tapia anotó el descuento en un gol que solo valió para el honor, aunque lo curioso es que lo asistió Lawrence Vigoroux.

La Roja ayuda a romper inédito récord

La peor noticia de todas es que la Selección de Nueva Zelanda aprovechó este partido ante Chile para romper un insólito récord que la perseguía. Y es que, en 14 partidos disputados anteriormente, nunca le había ganado a un país sudamericano e incluso había recibido fuertes goleadas en muchos de los encuentros.

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Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, Venezuela e incluso Chile habían sido los países que jugaron y no perdieron contra Nueva Zelanda. Sin embargo, todo esto quedó en el pasado después de que los dirigidos por Nicolás Córdova le brindaran a los océanicos su primer festejo ante un país Conmebol y reflejaran el pésimo momento que atraviesa la Selección Chilena.

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Las cifras de Nicolás Córdova al mando de Chile

Como DT de La Roja, incluyendo la adulta, Sub 20 y Sub 23, Nicolás Córdova ha dirigido un total de X partidos. En ellos, solo ha dejado cosechado un pobre registro de 11 victorias, 2 empates y 16 derrotas, promediando un pobre 40,2% de rendimiento.