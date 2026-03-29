¡Reconciliación total!: Arturo Vidal se rinde a los pies de Claudio Bravo destacando su mayor virtud

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Por: Kevin Vejar

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Sin discusión alguna, Arturo Vidal y Claudio Bravo son dos de los principales referentes de la 'Generación Dorada' del fútbol chileno, y pese a sus conflictos en el pasado, el volante de Colo Colo no solo llenó de elogios a su excompañero de tantas batallas, sino que incluso sacó a relucir la mayor virtud del histórico guardameta.

Fue durante su reacción en vivo al partido amistoso entre la Selección Chilena y Cabo Verde en el FIFA Series que el '23' del Cacique abordó su relación con el ya retirado golero, a quien no solo recordó con nostalgia, pues aprovechó la instancia para dedicarle un atractivo análisis que explica su notable carrera en el arco.

Si bien en el fútbol actual ya es una exigencia para quienes se desempeñan bajo los tres tubos, el 'King' asegura que Bravo fue uno de los primeros en su posición que logró dominar el hacerse partícipe del juego con el balón: "Recién estaban empezando a jugar con los pies los arqueros, pero Claudio ya era espectacular con los pies".

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"Aparte le pegaba fuerte, tenía confianza. Cuando le pegaba de sobrepique, cuando le pegaba de empeine, la confianza que él tenía. Por eso también fue un arquerazo, por eso le fue tan bien y por eso jugó en los mejores equipos del mundo, porque eso le ayudó mucho también. Atajaba todo, pero con los pies marcaba diferencias", agregó.

Arturo Vidal y Claudio Bravo fueron bicampeones de América con La Roja.

Vidal revela el gran pendiente de Claudio Bravo en La Roja

"En los entrenamientos le pegaba fuerte, un fierrazo como el gol que hizo de tiro libre en la Real Sociedad. Le pegaba muy fuerte, tenía una fuerza ese hueón", profundizó Arturo Vidal, para finalmente revelar la faceta que siempre quiso ver de Claudio Bravo en La Roja: "Raro que no haya pegado nunca un penal por Chile".

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