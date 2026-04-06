Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo

Con miras de impedir la eventual detención y extradición del exguerrillero, Galvarino Apablaza, a Chile, su defensa jugó una nueva carta en el plano internacional: Presentaron una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas.

Recordemos que el nombre de Apablaza está ligado a uno de los casos políticos más importantes de la transición chilena. El fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es apuntado por la justicia como el presunto autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991.

Bajo ese contexto, el exguerrillero se vio envuelto en un intenso operativo de búsqueda en Argentina. Y todo luego de que la policía trasandina no lograra ubicarlo en su domicilio, en el marco de su inminente extradición a Chile —impulsada por la justicia chilena ante las presiones de la UDI—.

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La carta internacional de Apablaza

Frente a la cuantiosa ofensiva, fue que el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, quien presentó la acusación ante el Comité contra la Tortura de la ONU, de acuerdo a lo informado por La Tercera.

“No es un prófugo”, enfatizó la defensa respecto a la situación del ex frentista, remarcando que este puede desplazarse libremente dentro del país vecino, ya que no enfrenta restricciones vigentes. En ese sentido, acusó una “criminalización anticipada” de su cliente por parte de Chile y Argentina, pese a que —según sostiene— no existe una condena firme que respalde esa postura.

La presentación ante organismos internacionales busca detener el proceso antes de que avance un paso más. En el texto ingresado por la defensa, se plantea que un eventual traslado de Apablaza a Chile representaría un “riesgo de daño irreparable”.

Los abogados sostienen que, dadas las penas que arriesga, sumadas a su edad y condición de salud, la extradición tendría efectos especialmente graves. Por eso, solicitaron que Argentina quede impedida de concretarla hasta que exista una resolución definitiva sobre la causa.

Asimismo, el planteamiento apunta a que Chile tendría que reiniciar desde cero la extradición. Y es que el proceso, abierto en 2004, ya habría quedado cerrado bajo la legislación argentina sobre refugiados, obligando a comenzar nuevamente, pero bajo un marco totalmente distinto, según explicó Yanzón.

Pidieron medidas de protección

La denuncia también abre un flanco delicado: advierte que empujar la extradición mientras aún hay recursos pendientes podría chocar con normas internacionales, poniendo en entredicho la legalidad del proceso. Así, la defensa argumentó que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden”.

En el plano internacional, la presentación refuerza su argumento recurriendo a estándares de derechos humanos ante la ONU, donde se recuerda el principio de “no devolución” establecido en la Convención contra la Tortura, el cual impide que una persona sea llevada a un país donde su integridad y derechos fundamentales puedan verse amenazados.

En esa línea, la defensa del ex frentista elevó el tono y planteó que es indispensable asegurar su protección, solicitando que se detenga cualquier intento de extradición hasta que se aclare su situación de asilo y se establezcan las garantías de un eventual proceso en nuestro país.

“Es imperativo otorgar medidas de protección en favor del Sr. Galvarino Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución en los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura en un nuevo procedimiento de extradición con todas las garantías procesales correspondientes y con adecuada ponderación de las circunstancias del caso”, indica el texto.

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