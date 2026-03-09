Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Por: Catalina Martínez

El caso del triple homicidio ocurrido en La Reina —donde el director de fotografía Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos fueron hallados muertos—, registrado el 18 de octubre, sumó un nuevo antecedente en las últimas horas. 

En la causa solo hay un detenido: Jorge Ugalde, cuñado y tío de Cruz-Coke y sus hijos. Su arresto se concretó el 3 de noviembre, luego de que la investigación diera un giro y dejara atrás la hipótesis inicial de parricidio seguido de suicidio, pasando a ser indagada como un triple homicidio.

Ahora, un nuevo elemento salió a la luz este lunes y podría complicar aún más al único imputado. La información, revelada por el matinal Tu Día, apunta a la solicitud de un medicamento que el acusado habría realizado al antiguo doctor de su padre, según recogió T13.

Los reveladores chats de Jorge Ugalde 

El mencionado matinal expuso que existiría un mensaje de WhatsApp en el que Ugalde habría solicitado zopiclona al médico tratante de su padre. El propio imputado ha señalado que no consume ese fármaco; sin embargo, la sustancia fue detectada en los exámenes realizados durante la autopsia de los gemelos.

Hasta ahora, lo único que se había establecido era que en los cuerpos de los gemelos de 17 años se detectaron tranquilizantes que habrían sido utilizados para sedarlos. Pese a ello, la madre de los menores declaró que estos no estaban bajo ningún tratamiento que incluyera ese tipo de fármacos.

Sumado a lo anterior, el espacio televisivo mostró el registro de la conversación de WhatsApp atribuida a Jorge Ugalde, en la que el imputado habría contactado al médico para solicitar el fármaco.

Fue el  23 de junio de 2025 cuando el único imputado solicitó al profesional: "Otra cosa y disculpe lo patudo. Estoy tomando Eszopiclona 3 mg para dormir, pero al partirla me queda un sabor tan amargo que ya le tengo un poco fobia. Entiendo que Zolpidem no tiene ese sabor. Usted podría recetármelo, mi Dr. está separándose y lo tengo perdido".

Eso sí, de acuerdo con el citado medio, el matinal también confirmó que a Jorge Ugalde, efectivamente, se le recetó el fármaco Zolpidem, tras exhibir una receta emitida de forma electrónica por el médico.

