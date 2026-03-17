VIDEO | El momento en que Aníbal Mosa "mandó a la hogera" a Juan Martín Lucero: le regaló camiseta a un hincha

Colo Colo derrotó a Huachipato en un partido brillante y sin complicaciones, pero fue Aníbal Mosa quien se robó las miradas en la previa del encuentro. El mandamás de los albos captó la atención de todos los fanáticos en el sector Océano del Estadio Monumental, cuando protagonizó un curioso momento con un hincha del Cacique.

Un fanático albo asistió al estadio con la camiseta de Juan Martín Lucero, enemigo público número uno de los albos. Es por eso que Aníbal Mosa se acercó al fanático y le entregó una jugosa propuesta: cambiar la camiseta del actual delantero de U de Chile por una de la temporada 2026. El hincha, algo incrédulo, estalló en felicidad al escuchar el trueque del presidente albo.

Aníbal Mosa "envía a la hogera" a Juan Martín Lucero

Ante las risas y expectación de todos los hinchas en el sector, Aníbal Mosa buscó ideas para tomar con la camiseta del exgoleador del Cacique. Cuando se le ocurrió, gritó que la casaquilla se iría "a la hoguera", todo esto con un tono cómico en frente de todos los fanáticos que grababan la curiosa situación.

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Recordar que el "Gato" dejó un pésimo recuerdo en el Estadio Monumental después de abandonar por la puerta trasera el club, someter el caso a juicio y, después de un tiempo, arribar a U de Chile como flamante refuerzo de los estudiantiles. Todas estas situaciones borraron el gran registro goleador dejado en Macul, transformándose en el enemigo número uno de la institución.

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Lo cierto es que, por ahora, los albos lo están pasando mucho mejor que Lucero. Mientras se encuentran en la cima de la tabla como absoluto líder de la Liga de Primera, el delantero argentino no lo ha pasado bien con la U, atravesando una profunda crisis que los tiene actualmente sin DT tras la salida de Francisco Meneghini.