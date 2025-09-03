Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open

Novak Djokovic es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos y no se cansa de darles cada vez más la razón. El tenista serbio no conoce el paso de los años y ahora derrotó a Taylor Fritz en un partidazo para meterse en las semifinales del US Open y, de pasada, romper un inédito récord.

El veterano de 38 años supo solventar bien los momentos de presión, tanto por su rival como por un público hostil, y se quedó con la victoria en parciales de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4. Tras el duelo, afirmó que tuvo “suerte” y que “fue un partido increíblemente reñido, realmente cualquiera podía ganar”.

Bailecito de Novak Djokovic para festejar un notable récord

Después de quedarse con el triunfo tras un duelo que lo dejó notoriamente cansado, el tenista serbio no pudo ocultar toda su alegría y festejó con un divertido baile. Tomándose un tecito y moviendo las caderas, “Nole” celebró haber cumplido un nuevo e inédito récord en el tenis.

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr September 3, 2025

El récord inédito de Novak Djokovic

Con esta victoria ante Fritz, Novak Djokovic se convirtió en el tenista de mayor edad en alcanzar las semifinales en los cuatro Grand Slams de la temporada. Lo insólito de todo es que, en 2008, cuando solo tenía 21 años, consiguió ser el tenista más joven en lograr el mismo récord.

Con todo esto como motivación, el serbio ahora deberá enfrentarse a Carlos Alcaraz para buscar meterse en la gran final del US Open y, por qué no, obtener su título número 25 de su carrera en Grand Slams.

