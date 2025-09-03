Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open

Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes

Novak Djokovic es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos y no se cansa de darles cada vez más la razón. El tenista serbio no conoce el paso de los años y ahora derrotó a Taylor Fritz en un partidazo para meterse en las semifinales del US Open y, de pasada, romper un inédito récord.

El veterano de 38 años supo solventar bien los momentos de presión, tanto por su rival como por un público hostil, y se quedó con la victoria en parciales de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4. Tras el duelo, afirmó que tuvo “suerte” y que “fue un partido increíblemente reñido, realmente cualquiera podía ganar”.

Quizás te pueda interesar: Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias

Bailecito de Novak Djokovic para festejar un notable récord

Después de quedarse con el triunfo tras un duelo que lo dejó notoriamente cansado, el tenista serbio no pudo ocultar toda su alegría y festejó con un divertido baile. Tomándose un tecito y moviendo las caderas, “Nole” celebró haber cumplido un nuevo e inédito récord en el tenis.

El récord inédito de Novak Djokovic

Con esta victoria ante Fritz, Novak Djokovic se convirtió en el tenista de mayor edad en alcanzar las semifinales en los cuatro Grand Slams de la temporada. Lo insólito de todo es que, en 2008, cuando solo tenía 21 años, consiguió ser el tenista más joven en lograr el mismo récord.

Con todo esto como motivación, el serbio ahora deberá enfrentarse a Carlos Alcaraz para buscar meterse en la gran final del US Open y, por qué no, obtener su título número 25 de su carrera en Grand Slams.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social