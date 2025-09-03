Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias

Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Por: Fabián Marambio

Como suele ser costumbre, la nómina de La Roja para las Eliminatorias volvió a generar mucha polémica, aunque esta vez por la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido y los reclamos desde el club. Por lo mismo, Nicolás Córdova se defendió y justificó su decisión al momento de armar la lista.

“Los dos jugadores de Coquimbo que hemos seguido son Francisco Salinas y Benjamín Chandía, lateral derecho y extremo izquierdo. Bajo nuestros parámetros, ya tenemos jugadores que están por sobre ellos: Fabián Hormázabal es el mejor lateral derecho del fútbol chileno y de extremo izquierdo tenemos a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Darío Osorio”, dijo el DT en rueda de prensa.

Pero eso no fue todo, porque también agregó que “hemos seguido a Mundaca para la Sub 20, pero él quedó fuera por rendimiento, lo digo muy responsablemente. No está en la selección Sub 20 porque cuando estuvo acá, no tuvo el rendimiento que esperaba, y esto se trata de alto rendimiento”.

Dónde ver el Brasil vs Chile en Eliminatorias

Recordar que el partido de Brasil vs Chile en Eliminatorias está pactado para este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas y se podrá ver únicamente por las pantallas de Mega, Mega 2 y de manera online en la aplicación Mega Go.

La nómina de Chile para la últimas jornadas de Eliminatorias

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City AFC), Vicente Reyes (Peterborough United) y Thomas Gillier (CF Montreal).

Defensas: Paulo Díaz (River Plate), Benjamín Kuscevic (Fortaleza EC), Guillermo Maripán (Torino), Iván Román (Atlético Mineiro), Gabriel Suazo (Sevilla FC), Esteban Matus (Audax Italiano), Matías Sepúlveda (Universidad de Chile), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile) e Ian Garguez (Palestino).

Volantes: Rodrigo Echeverría (Club León), Ignacio Saavedra (PFC Sochi), Vicente Pizarro (Colo-Colo), César Pérez (Defensa y Justicia), Felipe Loyola (Independiente), Luciano Cabral (Independiente), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).

Delanteros: Alexander Aravena (Gremio), Ben Brereton Díaz (Southampton FC), Emiliano Ramos (Everton), Gonzalo Tapia (São Paulo), Bruno Barticciotto (Santos Laguna), Darío Osorio (Midtjylland FC), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

