Notero de CHV encara en vivo a sujeto en medio de fiscalización: "¡Es chorito desde lejos!"

Durante la jornada en la matinal de CHV Contigo en la Mañana, el periodista Stjepan Tarbuskovic encaró en vivo a un sujeto quien aseguró lo estaba grabando mientras narraba al programa las diligencias de una fiscalización a las afueras del Terminal de Buses Alameda. En la instancia el notero denunció que habían gran cantidad de taxímetros adulterados.

En lugar, se encontraba además personal del Ministerio de Transporte debido a la presencia de una supuesta mafia. "Qué quiere conversar conmigo, sabe lo que me están perjudicando conmigo, los sellos están abiertos, para arreglar el taxímetro hay que abrirlo, el inspector no quiere entender. En esta calle se para una manga de sinvergüenzas y todos los que trabajamos acá nos fiscalizan de esta manera, esto no tiene mantención, cada cierto tiempo nos suben y nos bajan la tarifa" narró un taxista en enero de este año a Tu Día.

La parada de carros de notero a sujeto en despacho

“Qué importante esto de fiscalizar. Recuerden que ayer nos informaron que han detectado, sólo afuera del terminal de buses, taxis con taxímetros adulterados que cobran entre 30 a 40 mil pesos más de lo que cuesta la tarifa normal” señaló Tarbuskovic en pleno programa agregando que miembros de la banda mandaban a sujetos a fiscalizar esto procedimientos.

“De hecho, nos está informando acá personal del Ministerio de Transporte que la mafia de los taxistas, cuando ellos están fiscalizando, mandan a algunos de los miembros de esta banda a fiscalizar” añadió. Fue en eso que el notero advirtió de la presencia de un sujeto sospechoso y no dudo en dirigirse a él.

“Al frente de nosotros hay una de las personas que sería parte (de la banda), que lo tienen identificado, que trabaja constantemente con los taxistas y que graba a los fiscalizadores. De hecho, nos estaba grabando a nosotros”. Posteriormente fue y lo interpeló. “Queremos saber por qué nos estaba grabando, y grabando a los fiscalizadores. Los fiscalizadores dice que pertenece a la mafia. ¿Tiene algo que decir?” preguntó.

“Ahí se va, es chorito desde lejos para sacar fotos y grabar” cerró el comunicador.

