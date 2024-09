JC Rodríguez expone molestia que habría generado en el matinal por su actitud: "Le pude haber dado el medio color"

A través de un especial por Fiestas Patrias de su programa para YouTube Seré Weón? el periodista Julio César Rodríguez se refirió a la molestia que habría generado en el matinal Contigo en la Mañana su actitud al narrar la encerrona que sufrió, en la que incluso lo amenazaron con un arma de fuego en la cabeza.

El hecho, ocurrió el martes 10 de septiembre luego de que el animador terminara unas grabaciones. En la instancia le quitaron su auto, celular y otro artículos personales, además lo dejaron tirado en la calle por lo que debió caminar durante largas cuadras para llegar a su domicilio. “Es grave, pero tampoco voy a tener aquí una actitud alaraca o voy a ser una persona que no soy. Creo que lo que la gente valora de uno es ser como es. Este comportamiento es mi comportamiento real”, explicó en el matinal sobre su forma de contar el robo.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre su actitud ante robo que sufrió?

“A mí una vez me entraron a robar a mi casa y ataron a mi hija, y eso sí que fue muy chocante. Yo llegué y escuché los gritos. Eso sí que fue impactante, eso sí fue heavy, esto igual es penca y todo, pero creo que hay cuestiones más fuertes” comentó en el matinal siendo interrumpido por sus compañeros de panel.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Le pude haber dado el medio color. De hecho, yo creo que en algún momento hasta se enojaron conmigo porque le di cero color” dijo. “La gente empezó a decir ‘ah, parece que es tongo, porque el loco no le da color’ o ‘parece que es mentira, porque no está asustado ni tiene rabia’”, explicó en su programa de YouTube con el ex niño Poeta. Sin embargo, insistió en que “yo creo que ya estoy más viejo, entonces las cosas en mi vida pasan por otras cosas” agregó.

"Grande Julio Cesar, no te vendiste al show de la tv, no prendiste con el drama que querían hacer esto es una sección de un programa mas largo o que?"; "Pero de todas formas debería durar como una hora, es super entrete el señor Rivas"; "JC con chupalla se parece a pancho de sur" fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el capítulo.

Te puede interesar: Monserrat Álvarez indignada en vivo con la denuncia de mujer que sufrió robo: "Me pareció tan raro todo"