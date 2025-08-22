¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U

Arturo Vidal y Universidad de Chile

Por: Fabián Marambio

La masacre que sufrieron los hinchas de la U en Argentina causaron la desazón de todos a lo largo del mundo, incluido Arturo Vidal, quien dejó de lado las diferencias para enviar un mensaje de apoyo por todo lo sucedido.

“Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero que todos puedan volver a casa”, escribió en sus redes sociales el volante de Colo Colo.

Este mensaje de apoyo se da justo en la previa de un nuevo Superclásico en el que la U y Colo Colo se verán las caras, aunque esto no le importó al “King” para dejar todo su sentir por la triste situación que vivieron los hinchas de la U en Argentina.

El mensaje de apoyo de Vidal a los hinchas azules.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Arturo Vidal contra la U?

Recordar que albos y azules tienen dos partidos en su calendario. El primero, válido por el Campeonato Nacional, se disputará el domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental.

Mientras tanto, el correspondiente a la Supercopa, se debería disputar el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, aunque está confirmado, esta programación  podría cambiar en cualquier momento.

