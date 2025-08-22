¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U

La masacre que sufrieron los hinchas de la U en Argentina causaron la desazón de todos a lo largo del mundo, incluido Arturo Vidal, quien dejó de lado las diferencias para enviar un mensaje de apoyo por todo lo sucedido.

“Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así. Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero que todos puedan volver a casa”, escribió en sus redes sociales el volante de Colo Colo.

Este mensaje de apoyo se da justo en la previa de un nuevo Superclásico en el que la U y Colo Colo se verán las caras, aunque esto no le importó al “King” para dejar todo su sentir por la triste situación que vivieron los hinchas de la U en Argentina.

Quizás te pueda interesar: Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club

El mensaje de apoyo de Vidal a los hinchas azules.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Arturo Vidal contra la U?

Recordar que albos y azules tienen dos partidos en su calendario. El primero, válido por el Campeonato Nacional, se disputará el domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental.

Mientras tanto, el correspondiente a la Supercopa, se debería disputar el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, aunque está confirmado, esta programación podría cambiar en cualquier momento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.