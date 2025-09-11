“No soy una persona millonaria”: Parisi complicó a Kaiser con directa pregunta sobre su dieta parlamentaria

El debate presidencial de CHV dejó varias escenas memorables, y una de ellas fue el enfrentamiento entre Franco Parisi y Johannes Kaiser. La dinámica de preguntas entre candidatos los puso frente a frente, donde Parisi interpeló directamente al diputado

“Johannes, nos encontramos hace cuatro meses y te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria, donándola, y me dijiste que no, que ibas a seguir trabajando”, comenzó recordando el líder del Partido de la Gente.

“Revisé tu página y dice que faltaste como siete días. ¿Crees que es justo eso? ¿Lo ves correcto? Que seas candidato financiado por el Parlamento más toda la asignación parlamentaria”, continuó el economista. “Lo hizo Marco Enríquez, lo hizo Winter.... Yo creo que no es correcto que te estén pagando sueldo más toda la parafernalia del Parlamento”, sentenció.

La respuesta del “libertario” no se hizo esperar. “Yo estoy en conversaciones con el secretario para renunciar durante el tiempo de campaña a mi sueldo, en el tiempo en que no vaya al Congreso, pero hoy estuve trabajando normalmente, estuve ayer normalmente, entonces he cumplido con lo que corresponde”, afirmó el diputado.

“Para ser bien correcto, no me parece que tú quieras que la gente trabaje a cambio de nada. Yo estaba trabajando, me eligieron con ciertas condiciones y en la medida que yo cumpla con eso, me parece que estoy haciendo lo que corresponde”, agregó.

Al final, Kaiser quiso aclararle a Parisi que “no soy una persona millonaria ni recibo dinero de fuentes que no conocemos, entonces tengo que trabajar y vivir de mi sueldo. Lo siento mucho”.