Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección

El partido entre Argentina y Venezuela fue una verdadera fiesta de despedidas ya que Lionel Messi disputó su último partido por Eliminatorias bajo el aliento de su gente. Sin embargo, no fue el único que dijo adiós ya que otro compañero suyo también anunció su marcha de la Selección.

Se trata de Nicolás Otamendi, defensor central de 37 años que aprovechó la victoria en el Estadio Más Monumental para anunciar el fin de su ciclo junto a la Albiceleste, al menos disputando las Eliminatorias como local, pues es probable que su retiro definitivo llegue tras el Mundial de 2026.

La despedida de Nicolás Otamendi en Argentina

"Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina. Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente", confesó en zona mixta el defensor central del Benfica.

Otamendi sigue a Messi y disputa su último partido en Argentina con la Selección.

El paso de Otamendi en la Albiceleste

El defensor central dejó un glorioso paso por Argentina, el cual fue de menos a más. Con 127 partidos disputados, siete goles y tres asistencias, el jugador del Benfica conquistó los cuatro títulos bajo el mandato de Lionel Scaloni, transformándose en uno de los más veteranos del plantel.

Otamendi se suma a Lionel Messi

Todas las miradas estaban en el adiós de Lionel Messi, quien también disputó su último partido en suelo argentino disputando las Eliminatorias. Ahora el considerado por muchos como mejor jugador de la historia planea retirarse por todo lo alto en el Mundial de 2026, intentando revalidar el título conseguido en 2022.

