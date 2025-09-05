Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile

Bravo elogia a Lawrence Vigouroux.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno

Lawrence Vigouroux tuvo su esperado debut con La Roja en las Eliminatorias y lo hizo probablemente en el peor panorama posible: ante Brasil en el Maracaná. A pesar de esto, el arquero respondió e incluso se llevó los elogios de Claudio Bravo por su actuación.

El abultado marcador fue algo engañoso e incluso el arquero del Swansea no tuvo gran responsabilidad en él. Es más, este pudo haber sido peor para Chile si no hubiera sido por una brillante atajada que conquistó hasta a Claudio Bravo.

La gran atajada de Lawrence Vigouroux contra Brasil

Cuando solo corrían dos minutos de partido, el meta reaccionó con unos brillantes reflejos y voló hacia su izquierda para despejar un potente cabezazo de Gabriel Magalhaes que se colaba en su portería para abrir el marcador cuando el partido recién iniciaba.

Quizás te pueda interesar: "Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol

Elogios Claudio Bravo a Lawrence Vigouroux.
Vigouroux tuvo un correcto desempeño ante Brasil.

Los elogios de Claudio Bravo a Vigouroux

El ídolo de La Roja no pudo evitar reaccionar a esta gran actuación y utilizó su cuenta de Twitter para dar su análisis. “Sensacional la atajada de Vigouroux. Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, escribió el excapitán de Chile.

Lo cierto es que ese no fue el único elogio que recibió el guardameta, porque los hinchas también utilizaron sus redes sociales para dedicarle comentarios positivos en lo que fue su esperado debut.

Ahora, el arquero del Swansea se prepara probablemente para jugar ante Uruguay en el Estadio Nacional y consolidarse como el nuevo arquero de la Selección Chilena de cara a los próximos desafíos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias
Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil