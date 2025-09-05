Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile

Lawrence Vigouroux tuvo su esperado debut con La Roja en las Eliminatorias y lo hizo probablemente en el peor panorama posible: ante Brasil en el Maracaná. A pesar de esto, el arquero respondió e incluso se llevó los elogios de Claudio Bravo por su actuación.

El abultado marcador fue algo engañoso e incluso el arquero del Swansea no tuvo gran responsabilidad en él. Es más, este pudo haber sido peor para Chile si no hubiera sido por una brillante atajada que conquistó hasta a Claudio Bravo.

La gran atajada de Lawrence Vigouroux contra Brasil

Cuando solo corrían dos minutos de partido, el meta reaccionó con unos brillantes reflejos y voló hacia su izquierda para despejar un potente cabezazo de Gabriel Magalhaes que se colaba en su portería para abrir el marcador cuando el partido recién iniciaba.

Vigouroux tuvo un correcto desempeño ante Brasil.

Los elogios de Claudio Bravo a Vigouroux

El ídolo de La Roja no pudo evitar reaccionar a esta gran actuación y utilizó su cuenta de Twitter para dar su análisis. “Sensacional la atajada de Vigouroux. Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, escribió el excapitán de Chile.

Sensacional la atajada de Vigouroux

Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje 🤝

👏🏻🙌🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) September 5, 2025

Lo cierto es que ese no fue el único elogio que recibió el guardameta, porque los hinchas también utilizaron sus redes sociales para dedicarle comentarios positivos en lo que fue su esperado debut.

Ahora, el arquero del Swansea se prepara probablemente para jugar ante Uruguay en el Estadio Nacional y consolidarse como el nuevo arquero de la Selección Chilena de cara a los próximos desafíos.

