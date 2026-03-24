¡Madre acusó indignante reacción! Niño habría sufrido brutal abuso sexual de compañeros en colegio de La Serena

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Por: Catalina Martínez

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La tranquilidad escolar se quebró abruptamente en La Serena tras una denuncia que provocó profundo impacto: un niño de apenas 7 años habría sido víctima de un presunto abuso sexual al interior de un colegio, según acusó su madre, desatando indignación y alarma entre apoderados y la comunidad educativa.

Según recogió Publimetro, la apoderada contó que, tras una llamada desde el Colegio Americano de La Serena alrededor de las 15:30 horas, donde le avisaron que su hijo se había orinado y que debía ir a retirarlo, se dirigió hasta el recinto en busca del pequeño.

Pero lo que encontró al llegar cambió por completo el panorama: lejos de una situación menor, la madre aseguró que su hijo le reveló un episodio inquietante. Según dijo en su testimonio, “unos niños lo encerraron y lo estaban mirando”. Sin embargo, la situación se volvió aún más alarmante al llegar a casa, cuando la madre, al asistir al menor, detectó indicios que le hicieron temer lo peor.

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Al llegar a la casa, al cambiarle la ropa, traía el bóxer sacado de un lado (…) Al revisar el bóxer, iba lleno de semen (SIC), su pantalón iba todo mojado”, relató, afirmando que debió actuar rápido y llevar al pequeño a una consulta médica tras advertir señales físicas en su cuerpo. “Fue tocado porque estaba muy tocado; su parte íntima estaba inflamada. Tuvieron que pasar miles de antibióticos por si había alguna infección”, explicó.

Detalló insólita reacción del colegio 

Pero la cosa no quedó ahí. Sumado a la gravedad del incidente, la madre puso sobre la mesa la indignante reacción del colegio frente al presunto abuso sexual. “Me tuvieron como una hora porque no quisieron llamar al director. Que le bajara el perfil a la situación”, acusó. 

Incluso, denunció que desde el establecimiento habrían desestimado el testimonio del niño, señalando como principal argumento que las cámaras de seguridad no registran hechos en el lapso mencionado. “El colegio se burla porque dicen que a la hora que mi hijo dice que le pasó, no están las cámaras (…) dice que mi hijo es mentiroso”, indicó. 

De acuerdo con el citado medio, el hecho ya está en manos de la Policía de Investigaciones, luego de que la madre formalizara la denuncia, dando paso a un proceso para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes podrían estar involucrados. “Tengo papeles médicos, lo revisó pediatra, doctora, psicólogo, estoy en PDI, entonces no sé cómo mi hijo va a estar mintiendo”, sentenció la apoderada. 

El mencionado colegio, en tanto, abordó la situación a través de una declaración pública, solicitando cautela frente a la difusión de antecedentes no verificados. En el documento, además, señaló que ya se iniciaron las acciones internas correspondientes y que el caso se encuentra en proceso de investigación.

Al final, el recinto de La Serena informó que presentó una acción por posible afectación a los derechos del niño. En paralelo, dispuso la suspensión preventiva de los alumnos señalados como presuntos responsables, medida que se mantendrá vigente mientras avanzan las indagatorias.

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