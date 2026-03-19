Indignación total: Denuncian difusión de imágenes y mensajes sexuales en comunidad escolar de La Serena

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Por: Catalina Martínez

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El Colegio Japón de La Serena, en la región de Coquimbo, se sumió en un verdadero escándalo tras destaparse un sensible caso en el que imágenes sugerentes de docentes y apoderadas fueron difundidas. ¿Lo más grave? Cuatro profesores de la institución estarían involucrados. 

Los acusados —a lo largo de 2025— habrían tomado y compartido fotos de las mujeres, sin su consentimiento, a través de un grupo de WhatsApp. No contentos con eso, incluso acompañaron las postales con comentarios sexuales, según reveló El Día.

El caso golpeó con fuerza al ambiente escolar y generó una inmediata preocupación entre apoderados y docentes. Sin embargo, en medio del revuelo, se aclaró un punto clave: no se encontraron registros de este tipo que involucren a estudiantes

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¿Cómo se descubrió todo? 

La trama comenzó a destaparse tras una inquietante señal interna. De acuerdo a lo publicado por el medio, fue una profesora quien encendió las alertas al detectar que tres colegas ya no figuraban en la lista de docentes para 2026. “Cuando se inició el año escolar, vi que tres de mis colegas no estaban en la plantilla. Me pareció extraño y me dijeron que sus contratos no habían sido renovados por el SLEP Elqui”, afirmó la mujer. 

Más tarde, otra profesora le reveló los impactantes motivos: “Me dijo que no los defendiera tanto, porque los habían descubierto compartiendo comentarios sexuales y fotos del ‘trasero’ y de ‘mamas’ de colegas y apoderadas, incluso mías. No lo podía creer”.

La indignante situación salió a la luz desde el interior del propio colegio. Fue el acceso a dichas conversaciones por parte de miembros de la comunidad lo que finalmente puso sobre la mesa el hecho y forzó la inmediata aplicación de las medidas establecidas en la normativa interna.

El caso escaló rápidamente y, una vez informados, el Servicio Local de Educación Pública Elqui tomó una decisión tajante: cortar el vínculo laboral con tres de los profesores implicados.

En cuanto al cuarto involucrado, quedó momentáneamente apartado de sus labores mientras se define su grado de participación. En paralelo, la institución llevó el caso ante la Policía de Investigaciones, activando una causa que ahora quedó en manos de la Fiscalía.

Así, la Fiscalía de La Serena confirmó que recibieron los antecedentes y que estos están siendo analizados, aunque por ahora solo cuentan con las conversaciones, sin acceso a las imágenes que tomaron y compartieron los acusados. 

Por su parte, el SLEP Elqui también activó medidas internas. Según un comunicado recogido por el mencionado portal, el organismo inició un sumario administrativo para indagar posibles faltas a las obligaciones funcionarias. “La investigación interna se encuentra en curso y, tal como lo establece la normativa, tiene carácter de secreta”, sentenciaron. 

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