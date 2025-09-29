“Colaboren con la discapacidad”: Un niño, una denuncia viral y un mensaje que conmueve

niño con discapacidad visual hizo denuncia en redes sociales

Por: Catalina Martínez

Un pequeño serenense, Francisco Araya Vergara —a quien muchos llaman con afecto Panchito— ha despertado gran atención pública luego de exponer las deficiencias en la señalización en Braille de su ciudad. El pasado 25 de septiembre, el niño con discapacidad visual compartió un registro en Instagram en el que relata la situación. El mensaje se propagó velozmente y ya supera las 900 mil visualizaciones, junto con decenas de miles de “me gusta” y más de mil comentarios de apoyo. 

En el video, el niño intenta descifrar el letrero de un paradero en la intersección de Balmaceda con Las Higueras. Sin embargo, al tocar la superficie se topa con una situación indignante: la señal en Braille había sido tapada con un adhesivo y rayados. “Estoy en Balmaceda, esquina Las Higueras, y hay un letrero que está en braille que es de un paradero, pero hay gente que pone scotch arriba del braille y eso está mal hecho”, contó el pequeño. 

En su mensaje, el pequeño —que se identificó en redes como Panchi— aclaró que su objetivo no era señalar culpables, sino invitar a la comunidad a reflexionar y tomar conciencia sobre la situación. “No lo digo por ser pesado”, afirmó, mientras pedía respeto hacia las herramientas que lo ayudan a desplazarse. “(Los stickers) no dejan leer el braille. Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y respete nuestros derechos”, señaló. 

Una frustrante realidad

Más tarde, Panchito estuvo en entrevista con Teletrece, donde explicó cómo se le ocurrió hacer un video para visibilizar la situación. “Se me ocurrió porque veníamos de una terapeuta ocupacional y le dije a mi mamá ‘vamos al paradero a leer el letrero’ y no podía leer porque habían unos stickers y dije ‘hagamos un video’, hicimos un video y después lo publiqué en mi cuenta (@franciscoarayavergara) y ahí se hizo muy viral”, detalló. 

Durante la conversación, su madre, Lorena Vergara, puso sobre la mesa otra problemática: la falta de inclusión escolar. “Aquí en la comuna casi ningún colegio tiene las adecuaciones para recibir a niños con discapacidad visual. A Francisco por lo menos nos han cerrado la puerta en varios colegios. Ha sido muy frustrante como familia y para Francisco que es un niño con mucho potencial”, acusó. 

La situación expuesta no pasó desapercibida: la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, tomó conocimiento del caso y expresó públicamente su respaldo. “¡Querido Pancho! Primero cuente conmigo, necesitamos más empatía, segundo ya enviamos a nuestros equipos municipales para su limpieza. Espero que este llamado de Francisco nos llame a la conciencia”, sentenció. 

Más tarde, desde el municipio difundieron un registro donde se observa a funcionarios retirando los adhesivos que cubrían la placa. La alcaldesa acompañó el video con un mensaje en el que destacó la necesidad de mantener la señalización en buen estado, apelando al orden y al respeto ciudadano.

