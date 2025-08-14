“Llamé a mis amigos de la CNI, DINA…”: La irónica respuesta de Carlos Caszely tras comentarios de Francisco Orrego

Carlos Caszely

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"
Gendarmería

Gendarmería en la mira: Destapan nuevo e insólito caso de liberación errónea de preso

"Nivel internacional": Las dos figuras de la U de Chile que se roban las miradas por su desempeño
Jorge Almirón Colo Colo

No se entiende: Fulminan a Jorge Almirón por este polémico cambio en la formación de Colo Colo
arturo vidal colo colo

Se agranda el club: El nuevo jugador de Colo Colo que entrena junto a PF de Arturo Vidal
johnny herrera

Johnny Herrera explota en enojo por el apodo del "renacido" Lucas Assadi: "Qué hablas hue..."

Con dos importantes regresos: Colo Colo comienza a definir su formación para el clásico
Jorge Almirón Colo Colo

¿Colusión? Guarello acusa “mano negra” por las amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón

¡Todo por su equipo! El gran sacrificio de Franco Calderón en Universidad de Chile

¡Buenas noticias! Colo Colo recupera jugador clave para vital duelo ante la UC

Esta semana, el ex candidato a gobernador regional, Francisco Orrego, fue el foco de las críticas tras lanzar unos polémicos comentarios contra el icónico ex futbolista, Carlos Caszely. Ahora, el mismísimo Rey del Metro Cuadrado alzó la voz con una ácida y tajante respuesta para el abogado. 

Recordemos que todo comenzó tras la participación de El Chino, en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, donde hizo una crítica hacia los medios y su dualidad de trato con la candidata oficialista Jeannette Jara, respecto del candidato republicano, José Antonio Kast

Dichas declaraciones habrían causado la furia de Orrego, quien tildó de “ignorante” a Caszely durante su participación en Sin Filtros. Más tarde, sus palabras fueron condenadas por varios rostros de la TV, entre los cuales destacó el de Juan Cristobal Guarello, con quien tuvo un intenso intercambio de opiniones. Sin embargo. Ahora le tocó el turno al mismísimo Rey del Metro Cuadrado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

El también profesor de Educación Física estuvo de invitado en País ADN, donde aprovechó de abordar la polémica con un irónico comentario. “No sé quién es. Me dijeron: ‘Un hueón que se llama Francisco Orrego dijo que eras ignorante’. Yo dije: soy ignorante y qué. Entonces empecé a averiguar quién era”, comenzó diciendo. 

Llamé a mis amigos de la CNI, DINA, el GAP, llamé a todos. Y dije: ¿Quién es este gallo Orrego? Me dijeron que es un gallo que no tiene pasado político, que no tiene presente político y no va a tener futuro político”, lanzó Carlos Caszely. Ya cerrando, y teniendo en cuenta estos antecedentes, aseguró que mejor “no hablar más”.

NOTAS DESTACADAS

cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"
Gendarmería

Gendarmería en la mira: Destapan nuevo e insólito caso de liberación errónea de preso

"Nivel internacional": Las dos figuras de la U de Chile que se roban las miradas por su desempeño
Jorge Almirón Colo Colo

No se entiende: Fulminan a Jorge Almirón por este polémico cambio en la formación de Colo Colo
arturo vidal colo colo

Se agranda el club: El nuevo jugador de Colo Colo que entrena junto a PF de Arturo Vidal
johnny herrera

Johnny Herrera explota en enojo por el apodo del "renacido" Lucas Assadi: "Qué hablas hue..."

Con dos importantes regresos: Colo Colo comienza a definir su formación para el clásico
Jorge Almirón Colo Colo

¿Colusión? Guarello acusa “mano negra” por las amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón

¡Todo por su equipo! El gran sacrificio de Franco Calderón en Universidad de Chile

¡Buenas noticias! Colo Colo recupera jugador clave para vital duelo ante la UC

¡DIO EXPLICACIONES! Roberto Tobar habló sobre la llamativa reunión con Colo Colo
vicente pizarro colo colo

¿Se va del cacique? Vicente Pizarro habla sobre su futuro en Colo Colo
barbie narco chilena

"Sin ti no respiro": La última publicación de la "Barbie narco chilena" dedicada a su pareja y líder de una banda criminal
moron colo colo

¡TERREMOTO ALBO! Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo
camila vallejo y josé antonio kast

¡Le sacó en cara sus 16 años como diputado! Camila Vallejo acusa a José Antonio Kast de "despreciar" al Congreso
Jorge Almirón Colo Colo

¡Pese a las críticas! Plantel de Colo Colo respalda el trabajo de Jorge Almirón
karen soto mansilla, barbie narco chilena

¿Quién era Karen Soto Mansilla? "Barbie narco chilena" muere en trágico accidente con sus dos hijos
manuel monsalve y fran garcía-huidobro

Abogado de Monsalve facilitó contactos a expareja de denunciante para filtrar videos íntimos ¡Salpicó hasta a Fran García-Huidobro!
daniel jadue

La Fiscalía va con todo: Conoce los años de cárcel que piden contra Daniel Jadue

¿Le harán caso? Marcelo Pablo Barticciotto aconseja a Colo Colo por la compleja situación de Jorge Almirón