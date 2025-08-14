“Llamé a mis amigos de la CNI, DINA…”: La irónica respuesta de Carlos Caszely tras comentarios de Francisco Orrego

Esta semana, el ex candidato a gobernador regional, Francisco Orrego, fue el foco de las críticas tras lanzar unos polémicos comentarios contra el icónico ex futbolista, Carlos Caszely. Ahora, el mismísimo Rey del Metro Cuadrado alzó la voz con una ácida y tajante respuesta para el abogado.

Recordemos que todo comenzó tras la participación de El Chino, en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, donde hizo una crítica hacia los medios y su dualidad de trato con la candidata oficialista Jeannette Jara, respecto del candidato republicano, José Antonio Kast.

Dichas declaraciones habrían causado la furia de Orrego, quien tildó de “ignorante” a Caszely durante su participación en Sin Filtros. Más tarde, sus palabras fueron condenadas por varios rostros de la TV, entre los cuales destacó el de Juan Cristobal Guarello, con quien tuvo un intenso intercambio de opiniones. Sin embargo. Ahora le tocó el turno al mismísimo Rey del Metro Cuadrado.

El también profesor de Educación Física estuvo de invitado en País ADN, donde aprovechó de abordar la polémica con un irónico comentario. “No sé quién es. Me dijeron: ‘Un hueón que se llama Francisco Orrego dijo que eras ignorante’. Yo dije: soy ignorante y qué. Entonces empecé a averiguar quién era”, comenzó diciendo.

“Llamé a mis amigos de la CNI, DINA, el GAP, llamé a todos. Y dije: ¿Quién es este gallo Orrego? Me dijeron que es un gallo que no tiene pasado político, que no tiene presente político y no va a tener futuro político”, lanzó Carlos Caszely. Ya cerrando, y teniendo en cuenta estos antecedentes, aseguró que mejor “no hablar más”.