Niña de 3 años y tres adultos resultan heridos tras tiroteo en feria libre de Talcahuano

tiroteo

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

El culpable de la derrota de la U según Johnny Herrera

No es la ANFP: Johnny Herrera acusa al único culpable de la derrota de la U ante la UC
Manuel Pellegrini y su posible arribo a la Selección Chilena

¡Atención, cuidado!: Manuel Pellegrini rompe el silencio sobre su posible arribo a la Selección Chilena
Fue planificado: Detenido por Krishna Aguilera

Aseguran que fue planificado: Detenido por asesinato de Krishna Aguilera será formalizado
La U y Clark en picada contra la ANFP, Colo Colo y la UC

Tras perder el clásico: En la U destrozan a Milad y la ANFP con palito a Colo Colo y la UC
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico
Garín se retira en semifinales del Challenger de Costa de Sauipe

Challenger de Costa de Sauipe: Cristian Garín se retira en semifinales y pierde increíble oportunidad
hallan-con-vida-a-gonzalo-montoya-exalcalde-de-macul-habría-v0-eQ6TJXqNeodubj2QgxW3cnWYfgmC7_g6devefoKELQY.jpeg

Anunciaron acciones legales: Familia de Gonzalo Montoya critica reportaje de Canal 13 y respalda trayectoria del exalcalde
Las Condes

Niño de 11 años fallece tras caer desde un décimo piso en Las Condes: PDI entregó detalles del accidente
Krishna Aguilera

"Se protegen entre ellos”: Amplían detención de sospechosos por desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo
Emotiva despedida de Matías Fernández a Humberto Suazo

¡Nostalgia pura!: Las palabras de Matías Fernández a Humberto Suazo que emocionaron a todo Chile y Colo Colo

Un ataque armado alteró la tranquilidad de la tarde dominical en Talcahuano, cuando una feria libre se convirtió en escenario de disparos que dejaron a cuatro personas con lesiones de diversa gravedad, entre ellas una niña de tres años alcanzada por fragmentos de bala.

Según los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 15:00 horas en la zona donde confluyen Malaquías Concha con calle Italia, momento en que varios individuos descendieron de dos automóviles y comenzaron a disparar frente a quienes compraban y vendían productos en el lugar.

Lesionados en el lugar

Entre los afectados se encuentra un hombre de 45 años con una herida en la pierna y una mujer de 32 años que sufrió impactos en distintas zonas del cuerpo; ambos fueron derivados al SAR de San Vicente. Además, otra mujer y una menor herida recibieron atención médica en el Hospital Higueras, permaneciendo bajo observación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

La seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, señaló que las investigaciones para determinar los motivos del ataque continúan en curso y que no se han concretado detenciones hasta el momento.

Cabe destacar, que según las informaciones de BiobioChile, peritos policiales levantaron en el lugar al menos cuatro casquillos de calibre 9 milímetros, lo que apunta a que los disparos fueron efectuados desde los vehículos involucrados.

Te puede interesar: El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento

NOTAS DESTACADAS

El culpable de la derrota de la U según Johnny Herrera

No es la ANFP: Johnny Herrera acusa al único culpable de la derrota de la U ante la UC
Manuel Pellegrini y su posible arribo a la Selección Chilena

¡Atención, cuidado!: Manuel Pellegrini rompe el silencio sobre su posible arribo a la Selección Chilena
Fue planificado: Detenido por Krishna Aguilera

Aseguran que fue planificado: Detenido por asesinato de Krishna Aguilera será formalizado
La U y Clark en picada contra la ANFP, Colo Colo y la UC

Tras perder el clásico: En la U destrozan a Milad y la ANFP con palito a Colo Colo y la UC
El gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC

VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico
Garín se retira en semifinales del Challenger de Costa de Sauipe

Challenger de Costa de Sauipe: Cristian Garín se retira en semifinales y pierde increíble oportunidad
hallan-con-vida-a-gonzalo-montoya-exalcalde-de-macul-habría-v0-eQ6TJXqNeodubj2QgxW3cnWYfgmC7_g6devefoKELQY.jpeg

Anunciaron acciones legales: Familia de Gonzalo Montoya critica reportaje de Canal 13 y respalda trayectoria del exalcalde
Las Condes

Niño de 11 años fallece tras caer desde un décimo piso en Las Condes: PDI entregó detalles del accidente
Krishna Aguilera

"Se protegen entre ellos”: Amplían detención de sospechosos por desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo
Emotiva despedida de Matías Fernández a Humberto Suazo

¡Nostalgia pura!: Las palabras de Matías Fernández a Humberto Suazo que emocionaron a todo Chile y Colo Colo
Garín semifinalista del Challenger de Costa de Sauipe

¡Una locura!: Cristian Garín a semis del Challenger de Costa de Sauipe tras notable hito
Figura de Palestino en la mira de Alianza Lima

¡Puede dar el salto!: Gigante sudamericano busca el fichaje de una figura del fútbol chileno
Campeón de la Sudamericana le baja humos a Lanús

Campeón de la Copa Sudamericana 2011 le baja los humos a Lanús contra la U: "No es una..."
Alexis Sánchez se llena de críticas en Sevilla

La potente crítica a Alexis Sánchez tras derrota del Sevilla ante Real Sociedad: "Tremendamente..."
Joven trabajadora de McDonald’s en calle República muere

“No fue suicidio”: el contundente testimonio del pololo de Hilda Leiva tras su muerte en McDonald’s
La brutal reflexión de Caszely tras el retiro de Humberto Suazo

¡Alabó a Chupete!: Carlos Caszely se despide de Humberto Suazo con brutal reflexión sobre el deporte chileno
Ídolo de la U confiesa su odio a Colo Colo

¡Ni lo esconde!: Ídolo de la U le declara todo su odio a Colo Colo con peculiar confesión
McDonald's

El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

El curioso análisis de Arturo Vidal sobre sus constantes polémicas en Colo Colo: "Me gustan..."
Periodista argentino critica a la U y Conmebol

Tras empate con Lanús: Periodista hincha de Independiente lanza insólita denuncia contra la U