Niña de 3 años y tres adultos resultan heridos tras tiroteo en feria libre de Talcahuano

Un ataque armado alteró la tranquilidad de la tarde dominical en Talcahuano, cuando una feria libre se convirtió en escenario de disparos que dejaron a cuatro personas con lesiones de diversa gravedad, entre ellas una niña de tres años alcanzada por fragmentos de bala.

Según los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 15:00 horas en la zona donde confluyen Malaquías Concha con calle Italia, momento en que varios individuos descendieron de dos automóviles y comenzaron a disparar frente a quienes compraban y vendían productos en el lugar.

Lesionados en el lugar

Entre los afectados se encuentra un hombre de 45 años con una herida en la pierna y una mujer de 32 años que sufrió impactos en distintas zonas del cuerpo; ambos fueron derivados al SAR de San Vicente. Además, otra mujer y una menor herida recibieron atención médica en el Hospital Higueras, permaneciendo bajo observación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La seremi de Seguridad del Biobío, Paulina Stuardo, señaló que las investigaciones para determinar los motivos del ataque continúan en curso y que no se han concretado detenciones hasta el momento.

Cabe destacar, que según las informaciones de BiobioChile, peritos policiales levantaron en el lugar al menos cuatro casquillos de calibre 9 milímetros, lo que apunta a que los disparos fueron efectuados desde los vehículos involucrados.

Te puede interesar: El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento