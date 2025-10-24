El enigmático caso de la trágica muerte de una joven trabajadora de McDonald's de República: Cámaras de seguridad captaron el momento

La desaparición de Hilda Leiva, una joven de 21 años que se desempeñaba en el local de McDonald’s de calle República, mantuvo en vilo a su familia durante dos días, hasta que este jueves la historia tuvo un desenlace devastador.

El cuerpo de la trabajadora fue hallado sin vida en un inmueble contiguo al restaurante de comida rápida, luego de que sus cercanos denunciaran su presunta desgracia el pasado miércoles, tras no regresar a su hogar al término de su jornada laboral.

Las primeras diligencias permitieron establecer una línea temporal de sus últimos movimientos. Según información recabada por La Tercera, cámaras de seguridad de un edificio cercano captaron a la joven cayendo desde un tercer piso. Hasta ahora, no se ha establecido la participación de terceros, aunque las pericias siguen en curso bajo la dirección de la Fiscalía Centro Norte.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El comunicado de McDonald's

El caso quedó a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, que trabaja junto al Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de su muerte. “Nuestro equipo está profundamente afectado por el trágico fallecimiento de Hilda. Estamos acompañando a sus familiares y compañeros, y cooperamos con la investigación para esclarecer lo sucedido”, señaló McDonald’s a través de un comunicado oficial.

Mientras la investigación continúa, el entorno de la joven lamenta una pérdida que ha conmocionado tanto al personal del local como a la comunidad del sector República, donde Hilda era ampliamente conocida por su cercanía y amabilidad.

Te puede interesar: Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana