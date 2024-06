Nieta de anciana desaparecida revela complejas preguntas de bisnietos tras un mes sin verla: "no sé que inventarles"

A través de redes sociales Carla Hernández publicó una fotografía junto con su abuela, la anciana desaparecida en Limache hace un mes, María Elcira Contreras Mella de 85 años. En concreto la joven se refirió al sistema frontal y las preguntas que les hacen sus hijos sobre su bisabuela, de quien se desconoce por completo su paradero.

Cabe mencionar que, la mujer se perdió tras ir al baño en el restaurante del fundo Las Tórtolas mientras celebraba el Día de la Madre con su familia. En un principio la búsqueda de la PDI se centró en un canal cercano al lugar, sin embrago no se encontró ninguna prueba que demostrara un accidente, por lo que ahora se estarían barajando nuevas posibilidades.

¿Qué escribió la nieta de la anciana desaparecida hace un mes?

“Se viene la lluvia y mis hijos me preguntan dónde dormirá la abuela. ¿Cómo lo hará para no mojarse? Ya no sé qué inventarles, no me gusta mentir, pero ante una situación de esta envergadura, ¿qué se hace?” mencionó en sus historias de Instagram. Así mismo expresó su tristeza por no poder ayudar a la mujer perdida.

“Y cuando preguntan detalles se me parte el alma. Recuerdo la primera noche en que nos vinimos si ti querida abueli. Mi sentir sigue siendo el mismo (...) quisiera tener superpoderes para abrigarte y rescatarte. Donde estés, no quiero que te mojes ni que sientas frío. Por favor Dios, haz un milagro, ya no aguantamos un día más sin ti” añadió.

Para el Buenos Días a Todos, la joven mencionó. "La PDI tampoco descarta la intervención de terceros y se está trabajando si hay algún indicio de participación de terceros. Hasta ahora sabemos que no hay ningún indicio en todo lo que han trabajado. No se ha visto que haya habido participación de terceros pero no se descarta nada. No nos han informado nada sospechoso" dijo.

