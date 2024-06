JC Rodríguez recordó mentira que le dijo Rafael Garay en una entrevista: asegura que la Dra. Cordero le advirtió

Para el programa de Youtube Seré Weon?, el periodista Julio César Rodríguez conversó sobre la reciente entrevista que le realizó a la influencer Miau Astral quien fue denunciada por acoso. En concreto, la joven esta siendo acusada de perseguir a un expololo quien apuntó a que la también astróloga, le envió una serie de correos electrónicos con amenazas y realizó una funa falsa en redes.

“¿Cómo te sentiste haciendo la entrevista? Porque te ha tocado entrevistar a varias personas que te pueden mentir en la cara, y tú como que das cuenta” le preguntó en el programa el panelista Felipe Cárdenas a Rodríguez. Ante esto, el comunicador reflexionó y aseguró que muchas veces no se da cuenta si lo que dicen los entrevistados es falso.

¿Que dijo JC Rodríguez?

“A veces no me he dado cuenta” mencionó el periodista quien añadió que “uno cumple con hacer las preguntas, apurar a los invitados, con contraponer las versiones, pero otra cosa es muy distinta es que sepas cuando te mientan o no”. Fue en eso que recordó una entrevista que le realizó al estafador Rafael Garay en 2016 en su late Síganme los Buenos.

Sobre esto, el comunicador contó que “a mí me dijo que se estaba muriendo y quedando ciego, a la misma distancia que estamos los dos (a menos de 2 metros), Rafael Garay, y yo le creí”. Sobre la misma explicó que el Ingeniero Comercial habría pedido un auto que lo transportara y llegó acompañado de una persona ya que decía estar con una ceguera. “Porque no podía manejar, o sea, él calentó la historia (...) Y llego no viendo el set y lo metieron del brazo” agregó.

“La Doctora (María Luisa) Cordero fue la única que me dijo ‘está mintiendo’” reveló. “Lo sentaron ahí, le hice las preguntas, ‘¿cómo no hay un lugar donde te has podido tratar? ¿No vas a Estados Unidos?’, y me di cuenta de toda historia de que (supuestamente) por una ‘cuestión ideológica’ no iba a EE.UU” complementó.

“Lo que quiero decir con esto es que uno está expuesto (al engaño)” cerró.

