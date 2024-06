Nicole Block se descarga nuevamente en redes: "hay que destruir"

A través de redes sociales la actriz y ex chica reality Nicole Block se refirió a la reciente denuncia que realizó en contra de su padre a quien acusó de agresiones físicas, psicológicas y abuso sexual. Incluso Block aseguró que tuvo un accidente automovilístico y que su padre aprovecho este momento para ejercer violencia en contra de ella.

“FELIZ DÍA ABUSADOR pensaba que haría esto cuando me encontrara muy muy lejos y nunca más tuviera que volver a verte la cara… llevo 2 años escribiendo esta historia en mi libro ´Estocolmo la historia de un secuestro´(El síndrome de Estocolmo es cuando la víctima se enamora del abusador o lo idealiza) pero ayer sobrepasaste TODO límite" escribió en su Instagram.

¿Qué dijo ahora Nicole Block?

A través de la misma red social, la mujer mencionó. “Quiero darles las gracias infinitas, desde el fondo de mi ser, por la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido, dándome ánimo y fuerzas para seguir. Algunos haciéndome reír y otros que han calado en mi alma ya que, así como mi historia, hay muchas, y es más común de lo que todos creemos, lamentablemente” dijo.

Sobre la misma agregó. “Quiero citar a Nietzsche con una frase que muchos deben conocer, que es que ‘lo que no te mata, te hace más fuerte’. Y siguiendo con su filosofía, es que hay que destruir para construir. En el fondo, destruir los valores imperantes socialmente, para que la persona pueda crear nuevos y los que esa persona estime convenientes”.

“Hay que destruir, construir, descubrir y después, evolucionar. Porque si seguimos quedándonos en el confort o en la comodidad, estamos tapando el sol con un dedo. Muchos me han preguntado cómo estoy. Apaleada física y emocionalmente, con menos recursos. Por eso tengo que seguir adelante" añadió.

Finalmente aclaró que quería hacer un cierre a lo sucedido. "Por eso quiero hacer este cierre, porque tengo que retomar mi trabajo. Sí me encuentro con ayuda psicológica de mis tratantes y también con apoyo de mi círculo más cercano. Y aunque no lo crean, el apoyo más grande y que me ha conmovido, ha sido el de ustedes. Por lo tanto, me siento con mucho más apoyo en estos momentos y el mensaje que les quiero entregar es: soñar siempre y rendirse jamás” concluyó.

