VIDEO | ¿Estás de acuerdo? Nicolás Peric encuentra el puesto ideal de Nicolás Córdova

En la madrugada de este lunes, La Roja cayó de manera inapelable ante Nueva Zelanda por 4-1 en un nuevo amistoso de la FIFA Series. Además este encuentro marcó un hito histórico, ya que es la primera vez que el país oceánico vencía a alguna selección de la Conmebol.

Este pésimo resultado dejó en evidencia nuevamente el mal juego de la selección chilena, el que también se mostró ante Cabo Verde, pero que en aquella oportunidad, los errores del cuadro africano le permitieron al combinado nacional convertir los goles.

Esta caída de La Roja trajo nuevamente las críticas de los hinchas, quienes siguen pidiendo a gritos la salida de Nicolás Córdova de su interinato al mando de la selección, exigiendo a la ANFP que traiga al director técnico que debería sacar al equipo de este mal presente.

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Tras la última caída de La Roja por 4-1 ante Nueva Zelanda en un nuevo amistoso de la FIFA Series, las críticas no se hicieron esperar, donde los hinchas piden de inmediato la salida de Nicolás Córdova como director técnico del combinado nacional.

Quizás no está en el puesto correcto

Uno que también se sumó a las críticas fue el caso de Nicolás Peric, quien más allá de lanzar toda la culpa sobre Nicolás Córdova, señaló que posiblemente podría funcionar en otro puesto dentro de la selección chilena. "Yo no tenga la menor duda que el técnico no es él. La labor de Nicolás en el tema del scouting, de encontrar nombres está muy bien hecha y me parece que podría dedicarse a eso, incluso más que como técnico de la sub-20".

Revisa a continuación las declaraciones del exportero nacional:

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