¿Y la autocrítica? Nicolás Córdova se llena de críticas por sus declaraciones tras nueva humillación con La Roja

Después de un ilusionante triunfo ante Cabo Verde, La Roja sufrió un golpe de realidad y cayó goleada por 4-1 ante Nueva Zelanda. Los pupilos de Nicolás Córdova estuvieron irreconocibles y fueron víctimas de todo el trabajo táctico de los oceánicos, quienes anotaron tres goles de balón detenido.

Tras el compromiso, Nicolás Córdova no se inmutó y dejó declaraciones que no gustaron a nadie. “En cuanto al resultado, seguramente se puede tomar como retroceso. Pero cuando se juega un recambio, estás expuesto a que pase esto contra un rival que va a jugar el Mundial”, señaló en primera instancia tras la goleada.

¿Nicolás Córdova se va conforme tras humillación?

Respecto a la participación de La Roja en la FIFA Series, el entrenador nacional no dejó una gran autocrítica. “El ranking FIFA de las cuatro Selecciones es más o menos similar, y nos ganamos entre todos. Nadie marcó una gran diferencia”, dijo a pesar de que Nueva Zelanda le propinó cuatro a goles a Chile.

Quizás te pueda interesar: Desolador: Nueva Zelanda golea a La Roja y aprovecha de romper un triste récord que la perseguía

A Córdova no se le mueve un pelo tras nueva humillación de la Selección.

Córdova seguirá al mando de Chile

Respecto a su cuestionada estadía al mando de La Roja, el DT no tambaleó y se mostró firme para continuar. “Veremos qué es lo que espera la federación de mí, yo mientras sigo el proceso y vamos al Sub 17. Acá no hay tiempo de parar en las condiciones que está hoy la selección. Mi compromiso con este proyecto es al 1000% y mientras la federación me necesite seguiré trabajando“, recalcó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Así las cosas, Nicolás Córdova sumó una nueva derrota al mando de Chile y ahora fue un 4-1 propinado por Nueva Zelanda. La Selección mundialista sacó a relucir todas las deficiencias de Chile y las dejó al descubierto, aunque el DT nacional dejó un balance positivo a pesar del pésimo rendimiento mostrado.