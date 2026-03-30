¿Y la autocrítica? Nicolás Córdova se llena de críticas por sus declaraciones tras nueva humillación con La Roja

Nicolás Córdova no tiene autocrítica tras humillación con Chile.

Por: Fabián Marambio

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Después de un ilusionante triunfo ante Cabo Verde, La Roja sufrió un golpe de realidad y cayó goleada por 4-1 ante Nueva Zelanda. Los pupilos de Nicolás Córdova estuvieron irreconocibles y fueron víctimas de todo el trabajo táctico de los oceánicos, quienes anotaron tres goles de balón detenido.

Tras el compromiso, Nicolás Córdova no se inmutó y dejó declaraciones que no gustaron a nadie. “En cuanto al resultado, seguramente se puede tomar como retroceso. Pero cuando se juega un recambio, estás expuesto a que pase esto contra un rival que va a jugar el Mundial”, señaló en primera instancia tras la goleada.

¿Nicolás Córdova se va conforme tras humillación?

Respecto a la participación de La Roja en la FIFA Series, el entrenador nacional no dejó una gran autocrítica. “El ranking FIFA de las cuatro Selecciones es más o menos similar, y nos ganamos entre todos. Nadie marcó una gran diferencia”, dijo a pesar de que Nueva Zelanda le propinó cuatro a goles a Chile.

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Nicolás Córdova no conoce la autocrítica en La Roja.
A Córdova no se le mueve un pelo tras nueva humillación de la Selección.

Córdova seguirá al mando de Chile

Respecto a su cuestionada estadía al mando de La Roja, el DT no tambaleó y se mostró firme para continuar. “Veremos qué es lo que espera la federación de mí, yo mientras sigo el proceso y vamos al Sub 17. Acá no hay tiempo de parar en las condiciones que está hoy la selección. Mi compromiso con este proyecto es al 1000% y mientras la federación me necesite seguiré trabajando“, recalcó.

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Así las cosas, Nicolás Córdova sumó una nueva derrota al mando de Chile y ahora fue un 4-1 propinado por Nueva Zelanda. La Selección mundialista sacó a relucir todas las deficiencias de Chile y las dejó al descubierto, aunque el DT nacional dejó un balance positivo a pesar del pésimo rendimiento mostrado.

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