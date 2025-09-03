¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental

Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

Por: Fabián Marambio

La muerte del hincha de Colo Colo en el Estadio Monumental estremeció a todo el mundo del fútbol pero también a la política, pues se supo que la víctima era hermano de la diputada Mónica Arce (Ind.-DC). Es más, la parlamentaria rompió el silencio y cuestionó a Colo Colo por muchos aspectos.

Todo sucedió en el Congreso, donde Mónica Arce cuestionó la infraestructura del estadio. “No puede ser que un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto. Acá hay temas de infraestructura”, señaló en primera instancia.

Para Mónica Arce el partido debía suspenderse

Pero la parlamentaria no se quedó ahí, porque también afirmó que el duelo debía haberse suspendido. “También, como familia, lo hemos conversado y nos parece una decisión al menos cuestionable que no se haya detenido el partido, más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas”, añadió.

Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.
Diputada Mónica Arce carga contra todos por muerte de su hermano en el Monumental.

¿Por qué no se suspendió el Superclásico?

Para la diputada Arce, el compromiso no se suspendió por "muchos intereses comprometidos", refiriéndose a los derechos de transmisión y las suscripciones pagadas de usuarios. Respecto a eso mismo, dijo que "el negocio del fútbol no puede seguir manchándose con sangre".

Sin embargo, según señalaron las autoridades, “no era recomendable” suspender el Superclásico tras el fallecimiento del hincha albo, haciendo énfasis en que todo sucedió como resultado de una actitud temeraria de la víctima fatal.

Lo cierto es que hay responsabilidades compartidas en este lamentable suceso y, por lo mismo, la Seremi de Salud de la Región metropolitana inició un sumario para estudiar y detectar todas las fallas en la infraestructura del Estadio Monumental.

