¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico

Colo Colo no empezó la temporada de la mejor forma posible, esto ya que en su estreno en el Campeonato Nacional, cayeron de pésima forma ante Deportes Limache por 3-1 en condición de visitante, donde lo más preocupante fueron los errores defensivos que le permitieron al rival ponerse en ventaja 3-0 en la primera media hora del encuentro.

Pero este fin de semana los albos lograron levantar cabeza ya que se anotaron con un importante triunfo en condición de local ante Everton de Viña del Mar por 2-0. El encuentro se definió en los descuentos del partido gracias a las anotaciones de Yastin Cuevas y Javier Correa, lo que permite calmar un poco las críticas sobre el equipo.

Por otro lado, los albos continúan trabajando en el actual mercado de fichajes, donde tras las llegadas de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, Aníbal Mosa confirmó que las puertas del plantel aún no están cerradas y podrían llegar nuevos jugadores. Es aquí donde en el estadio monumental ya se manejan algunas novedades para esto.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras el importante tirunfo de Colo Colo ante Everton de este fin de semana, uno que respira mucho más tranquilo es el caso de Fernando Ortíz, ya que según lo que se habría comentado en la prensa, el estratega tenía en peligro su puesto al mando de la plantilla en caso de no lograr un buen resultado en casa.

Le rayaron la cancha

Pese a la victoria, aún siguen las críticas sobre Fernando Ortíz debido a la forma en que maneja al equipo y son muchos los hinchas que piden la salida del estratega. Es debido a esto que la dirigencia alba se reunión con el DT y tras la presentación de sus metas y objetivos para la temporada, se le informó que debe comenzar a entregar resultados, ya que su contrato se evaluará en junio, para ver su permanencia o salida del estadio monumental.

También te puede interesar: VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo

NOTAS DESTACADAS

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Una opción menos! Colo Colo pierde una de las cartas como posible refuerzo

¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido