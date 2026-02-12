¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz

Colo Colo no empezó la temporada de la mejor forma posible, esto ya que en su estreno en el Campeonato Nacional, cayeron de pésima forma ante Deportes Limache por 3-1 en condición de visitante, donde lo más preocupante fueron los errores defensivos que le permitieron al rival ponerse en ventaja 3-0 en la primera media hora del encuentro.

Pero este fin de semana los albos lograron levantar cabeza ya que se anotaron con un importante triunfo en condición de local ante Everton de Viña del Mar por 2-0. El encuentro se definió en los descuentos del partido gracias a las anotaciones de Yastin Cuevas y Javier Correa, lo que permite calmar un poco las críticas sobre el equipo.

Por otro lado, los albos continúan trabajando en el actual mercado de fichajes, donde tras las llegadas de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, Aníbal Mosa confirmó que las puertas del plantel aún no están cerradas y podrían llegar nuevos jugadores. Es aquí donde en el estadio monumental ya se manejan algunas novedades para esto.

Tras el importante tirunfo de Colo Colo ante Everton de este fin de semana, uno que respira mucho más tranquilo es el caso de Fernando Ortíz, ya que según lo que se habría comentado en la prensa, el estratega tenía en peligro su puesto al mando de la plantilla en caso de no lograr un buen resultado en casa.

Le rayaron la cancha

Pese a la victoria, aún siguen las críticas sobre Fernando Ortíz debido a la forma en que maneja al equipo y son muchos los hinchas que piden la salida del estratega. Es debido a esto que la dirigencia alba se reunión con el DT y tras la presentación de sus metas y objetivos para la temporada, se le informó que debe comenzar a entregar resultados, ya que su contrato se evaluará en junio, para ver su permanencia o salida del estadio monumental.

