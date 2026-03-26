¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

Por: Fabián Marambio

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La Roja tiene todo listo para disputar el primero de los dos amistosos en esta doble fecha FIFA y Nicolás Córdova habría elegido su formación. Después de intensas sesiones de entrenamientos durante la semana, el entrenador definió su formación para el duelo ante Cabo Verde y eligió una nunca antes vista en la Selección.

Respecto al esquema táctico el entrenador planea utilizar un 3-3-2-2, con tres centrales y dos carrileros que harán el ida y vuelta por las bandas. Además, en el medio campo estará solo un volante de contención marcando el equilibrio y será acompañado de dos jugadores con labores más ofensivas, los que deberán abastecer a los dos delanteros del equipo.

En este esquema asoman como jugadores claves Gabriel Suazo y Felipe Loyola, quienes serán los carrileros por ambas bandas. Además, Vicente Pizarro tendrá que dar el equilibrio en la mitad de cancha, dando salida e intentando recuperar los balones para dársela a los encargados de abastecer el ataque: Darío Osorio y Lautaro Millán.

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Nicolás Córdova define la formación de La Roja.
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La formación de La Roja

De esta manera, la formación de la Selección será con Lawrence Vigouroux; Igor Lichnosvky, Benjamín Kuscevic y Guillermo Maripán; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Darío Osorio y Lautaro Millán; Alexander Aravena y Ben Brereton.

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Es así como Nicolás Córdova planea algo nunca antes visto para su compromiso ante Cabo Verde, Selección mundialista que está preparándose justamente para participar en la Copa del Mundo de 2026 a la que Chile no logró acceder.

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