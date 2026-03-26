¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja

La Roja tiene todo listo para disputar el primero de los dos amistosos en esta doble fecha FIFA y Nicolás Córdova habría elegido su formación. Después de intensas sesiones de entrenamientos durante la semana, el entrenador definió su formación para el duelo ante Cabo Verde y eligió una nunca antes vista en la Selección.

Respecto al esquema táctico el entrenador planea utilizar un 3-3-2-2, con tres centrales y dos carrileros que harán el ida y vuelta por las bandas. Además, en el medio campo estará solo un volante de contención marcando el equilibrio y será acompañado de dos jugadores con labores más ofensivas, los que deberán abastecer a los dos delanteros del equipo.

En este esquema asoman como jugadores claves Gabriel Suazo y Felipe Loyola, quienes serán los carrileros por ambas bandas. Además, Vicente Pizarro tendrá que dar el equilibrio en la mitad de cancha, dando salida e intentando recuperar los balones para dársela a los encargados de abastecer el ataque: Darío Osorio y Lautaro Millán.

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Igor Lichnovsky volverá a ser titular en La Roja.

La formación de La Roja

De esta manera, la formación de la Selección será con Lawrence Vigouroux; Igor Lichnosvky, Benjamín Kuscevic y Guillermo Maripán; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Darío Osorio y Lautaro Millán; Alexander Aravena y Ben Brereton.

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Es así como Nicolás Córdova planea algo nunca antes visto para su compromiso ante Cabo Verde, Selección mundialista que está preparándose justamente para participar en la Copa del Mundo de 2026 a la que Chile no logró acceder.