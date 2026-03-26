¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia

La Liga de Primera se encuentra en pausa mientras La Roja se prepara para disputar la doble fecha FIFA, pero los partidos se continúan jugando en los escritorios de la ANFP. Esto porque Everton golpeó a Universidad Católica con una potente denuncia que, de comprobarse, podría terminar con importantes sanciones para los cruzados.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP está atento a la situación después de que los viñamarinos se lanzaran contra la UC tras aquel partido que disputaron en el Claro Arena, el cual terminó en un reñido empate. ¿El motivo?, los viñamarinos acusan que no recibieron entradas para visitante en el duelo que acaban de jugar, esto a pesar de que las bases del torneo obligan a destinar un 5% del aforo para público visita.

Everton denuncia a Universidad Católica

Las bases del torneo son claras y también contemplan el castigo ante el incumplimiento de este tipo de normas: un sanción de 1.000 UF, es decir, cerca de 40 millones de pesos. Sin embargo, la ley también contempla algunas excepciones que podrían ayudar a la UC, como por ejemplo, que las autoridades no hayan aprobado el ingreso de hinchas visitantes.

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Everton deja denuncia contra la UC.

Contemplando esta norma, en la precordillera pueden estar tranquilos, pues es justamente lo que sucedió. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no permitió el ingreso de hinchas ruleteros considerando el mal comportamiento que tuvieron en un pasado partido ante Audax Italiano en La Florida.

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Con este contexto, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tendrá que resolver la situación y evaluar si hacerlo a favor de Everton o de Universidad Católica, aunque debido a los antecedentes expuestos es probable que los cruzados resulten ilesos.