¿Multa millonaria o reducción de puntos? Everton golpea a Universidad Católica con potente denuncia

Everton denuncia a Universidad Católica.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Juan Tagle.

Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."
Nuevo estadio de Colo Colo: plazos, montos y capacidad.

Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile
Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad
Lucas Assadi recibe críticas de Claudio Bravo.

VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas

La Liga de Primera se encuentra en pausa mientras La Roja se prepara para disputar la doble fecha FIFA, pero los partidos se continúan jugando en los escritorios de la ANFP. Esto porque Everton golpeó a Universidad Católica con una potente denuncia que, de comprobarse, podría terminar con importantes sanciones para los cruzados.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP está atento a la situación después de que los viñamarinos se lanzaran contra la UC tras aquel partido que disputaron en el Claro Arena, el cual terminó en un reñido empate. ¿El motivo?, los viñamarinos acusan que no recibieron entradas para visitante en el duelo que acaban de jugar, esto a pesar de que las bases del torneo obligan a destinar un 5% del aforo para público visita.

Everton denuncia a Universidad Católica

Las bases del torneo son claras y también contemplan el castigo ante el incumplimiento de este tipo de normas: un sanción de 1.000 UF, es decir, cerca de 40 millones de pesos. Sin embargo, la ley también contempla algunas excepciones que podrían ayudar a la UC, como por ejemplo, que las autoridades no hayan aprobado el ingreso de hinchas visitantes.

Quizás te pueda interesar: Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."

Everton denuncia a Universidad Católica.
Everton deja denuncia contra la UC.

Contemplando esta norma, en la precordillera pueden estar tranquilos, pues es justamente lo que sucedió. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana no permitió el ingreso de hinchas ruleteros considerando el mal comportamiento que tuvieron en un pasado partido ante Audax Italiano en La Florida.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con este contexto, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tendrá que resolver la situación y evaluar si hacerlo a favor de Everton o de Universidad Católica, aunque debido a los antecedentes expuestos es probable que los cruzados resulten ilesos.

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova y su formación en La Roja.

¿Tiene un plan? Nicolás Córdova planea formación con esquema nunca antes visto en La Roja
Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Juan Tagle.

Aníbal Mosa confirma intento de golpe de Estado por parte de Juan Tagle en la ANFP: "Lo más grave es..."
Nuevo estadio de Colo Colo: plazos, montos y capacidad.

Las novedades que prometieron: Aníbal Mosa revela los millones que costará el nuevo estadio de Colo Colo
Arturo Vidal le manda recado a Nicolás Córdova.

Se demoró pero llegó: Nicolás Córdova le responde a Arturo Vidal tras críticas por conformación de la nómina
Figura de La Roja y la U se lesiona.

No se puede creer: figura de La Roja y de U de Chile se lesiona y es liberado por Nicolás Córdova
Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”
“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

“Mi peor enemigo en este caso es mi cliente”: Abogado de Nicolás Zepeda lanzó impactante comentario en pleno juicio

¡Enfermería repleta! Las numerosas bajas que golpean a Universidad de Chile
Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: asesor del Gobierno asume responsabilidad

Revelan al autor del polémico mensaje del “Estado en quiebra”: Asesor del Gobierno asume responsabilidad
Lucas Assadi recibe críticas de Claudio Bravo.

VIDEO | ¡Saca la voz! Lucas Assadi responde tras la polémica por nexos con narcobarristas
Se define la Copa de la Liga.

¡Se vienen grandes cambios! Se aprueba y despacha ley de reforma a las SADP
Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

Crimen que conmocionó Talcahuano: Cinco nuevos detenidos por brutal ataque que mató a Cristóbal Miranda

¡Un gran debut! Tomás Barrios inicia con el pie derecho en Challenger 100 de Sao Paulo
“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

¡Sufre Felicevich! Santiago Wanderers blinda con todo a sus figuras sub-20
¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda

¿Cuántos años de cárcel pidieron? Fiscalía toma posición en la recta final del juicio contra Nicolás Zepeda
Juan Martín Lucero provoca dolor de cabeza en u de chile.

Sufre Fernando Gago: Juan Martín Lucero ya tiene diagnóstico y conoce el tiempo que estará de baja en la U
Así se gestó la salida de Gustavo Álvarez.

En cómodas cuotas: el millonario monto que pagará Gustavo Álvarez a la U tras arribar a San Lorenzo
Jordhy Thompson la rompe en Rusia.

¿Se viene el gran salto? Jordy Thompson sorprende en Rusia y ya lo postulan para estos grandes clubes europeos
Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

¿Y si lo dice el “King”? Arturo Vidal reacciona a partido de Colo Colo y se deshace en elogios para su “regalón”