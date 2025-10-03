¿Listo para el gran salto? En Europa se rinden ante Darío Osorio por esta asistencia

Darío Osorio deslumbra en Europa League.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova formación chile sub 20.

Muchos cambios: Nicolás Córdova planea novedosa formación para el Chile Sub 20 vs Egipto
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿Le harán caso? Johnny Herrera exige el fichaje de este arquero para la U de Chile
u de chile e independiente se enfrentan en combeol.

Sigue la disputa: U de Chile e Independiente se vuelven a enfrentar en escritorios de Conmebol
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

No es solo por su nivel: los motivos que alejan a Mauricio Isla de Colo Colo para 2026
nicolás córdova y su ácido análisis.

"Ustedes no son expertos": Nicolás Córdova le declara la guerra a la prensa con ácido análisis
Fiscalía podría pedir extradición de líder chavista por presunta implicancia en crimen de Ronald Ojeda

Caso Ronald Ojeda: Fiscalía evalúa extradición de líder chavista por crimen de exmilitar venezolano
presidente Boric respondió con todo a las críticas de Kast

“No estoy para polémicas tan chicas”: Así respondió el presidente Boric a sentidas críticas de Kast
El duro año de Daniel Morón en Colo Colo.

¡Rompió el silencio! Daniel Morón confesó su complicado año en Colo Colo
Viña del Mar fue e escenario de un particular episodio

Insólito caso en Viña del Mar: Hombre en situación de calle atacó a un adulto mayor con particular “arma”
Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha

Darío Osorio retornó a las canchas después de la lesión sufrida en la última fecha FIFA con La Roja y lo hizo a lo grande; con una asistencia ante el Nottingham Forest en Europa League. A pesar de la inactividad, el delantero nacional deslumbró y se ganó todos los elogios de los europeos con su nivel.

El equipo del formado en la U disputó un partido brillante y se quedó con la victoria como visitante por 2-3, resultado en el que Osorio fue fundamental. ¿La razón?, recuperación en área propia, carrerón y pase de gol en el minuto 88 para darle la victoria a su equipo.

Darío Osorio conquista a Europa

A pesar de haber ingresado en el minuto 58, el delantero nacional se las arregló para ser una de las figuras de su equipo y maravillar a los hinchas de su club. “Actuación de Crack mundial”, es el comentario que resume todos los elogios recibidos por el nacional.

Quizás te pueda interesar: ¡Rompió el silencio! Daniel Morón confesó su complicado año en Colo Colo

Es más, algunos destacados veedores europeos destacaron que “es un talento PURO: con un manejo del balón impecable y una gran calidad técnica en espacios reducidos, es un placer verlo jugar. Una verdadera joya para seguir de cerca”.

Así fue la asistencia de Osorio en Europa League

Además de la asistencia, el delantero registró 21 toques de balón, 90% de pases precisos, ganó tres de nueve duelos y obtuvo una calificación de 7.4 por su rendimiento en los 32 minutos que disputó de partido.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova formación chile sub 20.

Muchos cambios: Nicolás Córdova planea novedosa formación para el Chile Sub 20 vs Egipto
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿Le harán caso? Johnny Herrera exige el fichaje de este arquero para la U de Chile
u de chile e independiente se enfrentan en combeol.

Sigue la disputa: U de Chile e Independiente se vuelven a enfrentar en escritorios de Conmebol
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

No es solo por su nivel: los motivos que alejan a Mauricio Isla de Colo Colo para 2026
nicolás córdova y su ácido análisis.

"Ustedes no son expertos": Nicolás Córdova le declara la guerra a la prensa con ácido análisis
Fiscalía podría pedir extradición de líder chavista por presunta implicancia en crimen de Ronald Ojeda

Caso Ronald Ojeda: Fiscalía evalúa extradición de líder chavista por crimen de exmilitar venezolano
presidente Boric respondió con todo a las críticas de Kast

“No estoy para polémicas tan chicas”: Así respondió el presidente Boric a sentidas críticas de Kast
El duro año de Daniel Morón en Colo Colo.

¡Rompió el silencio! Daniel Morón confesó su complicado año en Colo Colo
Viña del Mar fue e escenario de un particular episodio

Insólito caso en Viña del Mar: Hombre en situación de calle atacó a un adulto mayor con particular “arma”
Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha
Nuevo roles para Esteban Pavez y Arturo Vidal en Colo Colo.

¡Polémica decisión! La nueva fórmula de Fernando Ortiz con Pavez y Vidal en Colo Colo
La dura lesión de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile.

¡No jugaría con Lanús! Figura de Universidad de Chile sufre por dura lesión
Johannes Kaiser critica a ministra Orellana por su postura sobre el aborto

Fuego cruzado por el aborto: Kaiser lanzó fuerte crítica contra ministra Antonia Orellana
Joaquín Montecinos podría quedarse sin club.

¡Complicada situación! Exseleccionado nacional podría quedarse sin club
Universidad de Chile quiere aprovechar a Luciano Pons.

¡Pons es clave! El gran negocio de Universidad de Chile con Luciano Pons y Lucas Di Yorio
Hijo de Julia Chuñil se refirió al caso tras revelación de audio interceptado

“Si algo me pasa, ustedes sabrán quién fue”: Hijo de Julia Chuñil apunta contra empresario tras revelación de audio
Chile Sub 20 cómo, cuándo y dónde ver.

Será una verdadera final: Cuándo y dónde ver el Chile Sub 20 vs Egipto en el Mundial
U de Chile y U Católica pelean por un crack.

Clásico de mercado: U de Chile y U Católica se pelean el fichaje de esta figura argentina
Abren expediente contra Pipo Gorosito.

Por declaraciones contra la U de Chile: Conmebol toma severa decisión con "Pipo" Gorosito
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¿Se acerca a Juan Pinto Durán? Revelan la oferta de la ANFP para convencer a Manuel Pellegrini