¿Listo para el gran salto? En Europa se rinden ante Darío Osorio por esta asistencia

Darío Osorio retornó a las canchas después de la lesión sufrida en la última fecha FIFA con La Roja y lo hizo a lo grande; con una asistencia ante el Nottingham Forest en Europa League. A pesar de la inactividad, el delantero nacional deslumbró y se ganó todos los elogios de los europeos con su nivel.

El equipo del formado en la U disputó un partido brillante y se quedó con la victoria como visitante por 2-3, resultado en el que Osorio fue fundamental. ¿La razón?, recuperación en área propia, carrerón y pase de gol en el minuto 88 para darle la victoria a su equipo.

Darío Osorio conquista a Europa

A pesar de haber ingresado en el minuto 58, el delantero nacional se las arregló para ser una de las figuras de su equipo y maravillar a los hinchas de su club. “Actuación de Crack mundial”, es el comentario que resume todos los elogios recibidos por el nacional.

Es más, algunos destacados veedores europeos destacaron que “es un talento PURO: con un manejo del balón impecable y una gran calidad técnica en espacios reducidos, es un placer verlo jugar. Una verdadera joya para seguir de cerca”.

Así fue la asistencia de Osorio en Europa League

🇨🇱⭐ TREMENDA la ASISTENCIA que dio Darío Osorio para el 3-1 parcial del Midtjylland ante Nottingham Forest por la segunda fecha de la Europa League. pic.twitter.com/qBCPLLtCgu — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) October 2, 2025

Además de la asistencia, el delantero registró 21 toques de balón, 90% de pases precisos, ganó tres de nueve duelos y obtuvo una calificación de 7.4 por su rendimiento en los 32 minutos que disputó de partido.

