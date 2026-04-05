Nicolás Castillo tiene sorpresivo nuevo equipo para este 2026: "Está confirmado"

Como bien es sabido, Nicolás Castillo no tuvo el mejor regreso a Universidad Católica y terminó dejando la institución para recalar en Santiago City, club en el que finalmente colgó los botines el año pasado. Sin embargo, el excéntrico delantero sorprendió a todos y competirá junto a un nuevo equipo este 2026.

Así es, el formado en las inferiores de la UC disputó su última temporada en el profesionalismo junto al elenco de la Segunda División chilena, pero su irregular rendimiento lo llevó a tomar la decisión de poner fin a su carrera, aunque esto no impide el particular desafío en el que se embarcará ahora en Estados Unidos.

Tras semanas de rumores y especulaciones sobre su futuro, llegando incluso a ser vinculado con otros equipos locales, el artillero de 33 años ya eligió la próxima camiseta que vestirá: formará parte del City Soccer FC, cuadro que disputará el The Soccer Tournament, prestigiosa competencia de fútbol 7 en el país norteamericano.

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El nuevo DT de Castillo lo anuncia con bombos y platillos

Fue su propio nuevo entrenador, Boris Jofré, quien anunció el arribo del campeón de la Copa América 2016 junto a la Selección Chilena, esto durante una conversación con el podcast La Voz del Crack, donde sacó pecho por el impensado fichaje: "Viene Nico Castillo, él está confirmado para jugar con nosotros".

"Estamos juntando a los jugadores y armando un tremendo equipo para ir a competir", indicó el estratega que ya supo ser campeón con dicho equipo de fútbol 7, por lo que esta inédita aventura de Nicolás Castillo en EE.UU. apunta a nada más y nada menos que levantar el trofeo del certamen.

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