¿Coincidencia o algo más? Neymar Jr lleva 10 años "lesionándose" en la misma fecha

Por: Gonzalo Zamora

Sin lugar a dudas, cuando se habla de los cracks del fútbol, hay que dejar un lugar para Neymar Jr, el astro brasileño ha deslumbrado y entregado magia sobre el terreno de juego en todos los equipos donde ha estado.

Si bien actualmente ya está en la etapa final de su carrera, donde en el último tiempo las lesiones lo han golpeado mucho, esto no evita que siga realizando grandes hazañas, como lo fue la salvación del descenso de Santos la temporada pasada.

Ahora Neymar Jr incluso tendría chances de volver a la selección de Brasil para disputar su último Mundial de Fútbol, ya que según las informaciones, estaría en la prenómina para la cita mundialista que se desarrollará este año en el norte de nuestro continente.

Pese a estar en la etapa final de su impresionante carrera, Neymar Jr se mantiene como la gran figura del Santos luego de lograr salvarlos del descenso la temporada pasada, donde ahora espera lograr mejores cosas con el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

¿Coincidencia? No lo creo

Pero en los últimos 10 años, el astro brasileño ha tenido un curioso problema, de las últimas 11 temporadas, en 10 se lesionó en la misma fecha, que sería entre el 8 y 12 de marzo, que es cuando su hermana está de cumpleaños. Para este año desde Santos también informaron que el jugador se estaría recuperando de una dolencia, pero muchos apuntan a que sería solamente una excusa y que en realidad se va de fiesta por estos días.

