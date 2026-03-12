¡FUERTE PORTAZO! Manuel Pellegrini cierra tajantemente el tema de La Roja

Estamos a menos de 100 días para la realización del Mundial 2026, donde nuevamente La Roja no participará de esta instancia, donde además en las últimas clasificaciones se dio una de sus peores campañas, quedando últimos en la tabla de posiciones con sólo dos triunfos.

Para este año ya hay algunos desafíos para la selección chilena, donde su actual director técnico, Nicolás Córdova, ya está trabajando en el tan esperado recambio que pueda ayudar al combinado nacional a volver a tener el peso internacional que tuvo hace algunos años.

Por el momento La Roja sigue intentando ver la forma de que las nuevas generaciones puedan ser un aporte para el equipo. Actualmente hay varios jugadores nacionales que se están desempeñando en el extranjero y que pueden marcar un camino en el equipo nacional.

En los próximos días se espera que el director técnico de La Roja, Nicolás Córdova entregue la nómina para los duelos amistosos de este mes ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Por otro lado, muchos hinchas esperan también que otro hombre pueda pronto hacerse cargo del combinado nacional.

Habría cerrado la puerta

Este es el caso de Manuel Pellegrini, quien actualmente está al mando del Real Betis en España y si bien se había hablado que en su contrato tenía una cláusula especial para llegar a la selecció chilena, el estratega nacional cerró la puerta de esta opción. "El tema de la selección de Chile está totalmente cerrado. Lo he dicho muchas veces, en Chile todavía hay elecciones presidenciales de la Federación en noviembre, no es un tema que esté pendiente ni vigente".

